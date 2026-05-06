A manhã desta terça-feira (5) foi de pânico e tensão no Bairro Morato. O que era para ser mais um dia comum virou cenário de medo dentro de um condomínio em Piracicaba.

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Um homem invadiu o local, entrou em uma residência e fez uma moradora refém durante uma tentativa de roubo que deixou todos em choque.