A manhã desta terça-feira (5) foi de pânico e tensão no Bairro Morato. O que era para ser mais um dia comum virou cenário de medo dentro de um condomínio em Piracicaba.
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Um homem invadiu o local, entrou em uma residência e fez uma moradora refém durante uma tentativa de roubo que deixou todos em choque.
Segundo informações, o criminoso conseguiu acesso ao condomínio com a ajuda de um funcionário — e foi aí que o perigo entrou sem ser percebido.
Já dentro de uma das casas, ele surpreendeu as moradoras. Sob ameaça, uma delas teve a liberdade restringida e viveu momentos de puro terror nas mãos do invasor.
Mas o desfecho veio rápido.
A movimentação suspeita chamou atenção, e a Polícia Militar foi acionada. Em questão de minutos, os policiais cercaram o imóvel — e encontraram o suspeito ainda lá dentro.
Ao perceber que estava encurralado, o homem tentou se livrar da arma, um revólver calibre .22 com numeração raspada, mas não teve saída: acabou se rendendo. A vítima, em estado de choque, precisou de atendimento médico.
E como se não bastasse toda a tensão, o próprio suspeito passou mal logo após ser detido e também precisou ser socorrido, permanecendo sob escolta policial.