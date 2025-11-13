13 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
RISCO À SAÚDE

'Com plástico'; ANVISA proíbe 4 marcas de glitter usados em bolos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Freepik
A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (13), também impõe o recolhimento dos produtos do mercado
A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (13), também impõe o recolhimento dos produtos do mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação e propaganda de uma série de glitters e pós decorativos frequentemente aplicados em confeitaria. A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (13), também impõe o recolhimento dos produtos do mercado.

VEJA MAIS:

O órgão regulador justificou a medida pela identificação de materiais plásticos na composição dos itens e, em alguns casos, pela presença do ingrediente "metal de transição laminado atômico 99". A Anvisa apontou que as empresas indicavam, em seus sites e plataformas de comércio eletrônico, o uso desses produtos como ingredientes em alimentos, elevando o risco à saúde.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Produtos afetados pela suspensão

A ação da Anvisa abrange glitters e pós de quatro marcas, listados abaixo com as respectivas justificativas de suspensão:

Iceberg Chef
Os produtos Glitter Glow e Glitter Shine tiveram todas as suas atividades de comercialização, fabricação e propaganda suspensas. A justificativa foi a presença de materiais plásticos de diversas cores e a indicação de uso como ingrediente alimentar.

Jeni Joni (Nadja F de Almeida Confeitos)
A suspensão e recolhimento foram determinados para Flocos de Ouro, Flocos de Prata, Flocos Rose Gold, Pó de ouro, Pó para decoração e Brilho para decoração glitter. A agência citou a presença de materiais plásticos e, especificamente nos itens "Flocos de Ouro", "Flocos de Prata" e "Flocos Rose Gold", a identificação do "metal de transição laminado atômico 99".

Jady Confeitos
O produto Glitter para Decoração foi suspenso, proibindo sua comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso. O órgão justificou a medida pela presença de materiais plásticos e pela indicação de uso como ingrediente em alimentos.

Fab
O Glitter Para Decoração da marca Glitz, fabricado pela Fab Indústria e Comércio de Produtos para Artes e Festas Ltda., também foi suspenso. A Anvisa determinou o recolhimento e a interrupção das atividades de comercialização e fabricação devido à detecção de materiais plásticos no produto.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários