A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação e propaganda de uma série de glitters e pós decorativos frequentemente aplicados em confeitaria. A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (13), também impõe o recolhimento dos produtos do mercado.

O órgão regulador justificou a medida pela identificação de materiais plásticos na composição dos itens e, em alguns casos, pela presença do ingrediente "metal de transição laminado atômico 99". A Anvisa apontou que as empresas indicavam, em seus sites e plataformas de comércio eletrônico, o uso desses produtos como ingredientes em alimentos, elevando o risco à saúde.

Produtos afetados pela suspensão