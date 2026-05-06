Em um mercado cada vez mais competitivo e exigente, onde tendências surgem na mesma velocidade em que desaparecem, alguns profissionais se destacam não pelo marketing excessivo, mas pela consistência do seu trabalho. É exatamente nesse cenário que o nome de Douglas Bertazzoni vem ganhando força em Piracicaba e em todo o interior paulista.

Jovem, inovador e com um olhar apurado, Douglas tem sido cada vez mais procurado por mulheres que buscam mais do que uma maquiagem bem executada — desejam se reconhecer, se valorizar e se sentir ainda mais confiantes. Empresárias, influenciadoras e nomes conhecidos do meio artístico já passaram por sua cadeira, consolidando sua reputação de forma natural e progressiva.

Douglas maquiando Mafifi, neta do cantor Leonardo.

Entre os atendimentos que chamaram atenção, está o ensaio de aniversário de Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, reforçando a presença de Douglas também em produções que envolvem figuras públicas. Ainda assim, o que mais impressiona não são os nomes, mas a forma como ele conduz cada atendimento.

Diferente de uma abordagem padronizada, Douglas acredita que maquiar vai muito além da aplicação de produtos. Para ele, é um processo de leitura — do rosto, da personalidade e da essência de cada cliente. Seu trabalho é marcado pela individualidade, onde nenhuma maquiagem é igual à outra, justamente porque cada mulher carrega sua própria identidade.

Sem buscar status ou reconhecimento a qualquer custo, ele construiu sua trajetória com base em disciplina, estudo constante e dedicação. Seu contato com produtos renomados e técnicas atualizadas se soma a um diferencial importante: a sensibilidade. É essa combinação que permite a Douglas entregar resultados que vão além da estética, resgatando autoestima e fortalecendo a imagem pessoal de quem passa por suas mãos.

O reconhecimento, nesse caso, não veio de forma forçada — foi consequência. O próprio mercado passou a enxergar o valor de um profissional que trabalha com verdade, foco e paixão pelo que faz. E, como muitos já perceberam, nada substitui um bom trabalho.

Hoje, Douglas Bertazzoni desponta como um dos nomes mais promissores da maquiagem em Piracicaba e região, não apenas pelo talento técnico, mas pela forma genuína com que constrói sua história — cliente por cliente, olhar por olhar.

Para saber mais: @douglasbertazzoni_

Maria Sophia Costa produzida por Douglas Bertazzoni.