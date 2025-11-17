O TPO, identificado como óxido de difenilfosfina, e o DMPT, conhecido como dimetiltolilamina (DMTA), foram classificados na Europa como compostos do grupo CMR 1B — categoria que reúne substâncias avaliadas em estudos animais com potencial para causar efeitos relacionados a câncer, mutações genéticas ou alterações reprodutivas. A dermatologista Mariana Hafner, do Hospital Israelita Albert Einstein, afirma que o TPO foi enquadrado como tóxico para reprodução e o DMPT como possível agente relacionado à formação de tumores.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de duas substâncias usadas na formulação de esmaltes em gel, TPO e DMPT, após decisão publicada no fim de outubro. A medida segue parâmetros adotados pela União Europeia e tem impacto direto em produtos utilizados por profissionais e consumidores que recorrem à técnica.

Segundo Hafner, esses resultados indicam risco presumido para humanos, embora os efeitos não tenham sido confirmados em pesquisas clínicas. A especialista destaca que os estudos que embasaram a classificação utilizaram doses elevadas e exposição prolongada em roedores, em condições diferentes das observadas no uso cotidiano. Por esse motivo, ainda são necessárias novas investigações para definir uma relação direta entre contato com essas substâncias e danos à saúde. A Anvisa decidiu pela proibição como forma de prevenção.

TPO e DMPT funcionam como fotoiniciadores, substâncias que reagem à luz ultravioleta ou LED para endurecer o esmalte durante o processo de fotopolimerização. Quando essa etapa não é realizada de forma adequada, resíduos podem permanecer nas unhas e entrar em contato com a pele ou serem inalados.

A dermatologista Glauce Eiko, da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo, explica que a exposição eventual apresenta risco reduzido, mas o contato repetido, principalmente entre profissionais que utilizam os produtos em rotinas intensas, pode gerar acúmulo no organismo. Esse processo pode favorecer alterações celulares e interferências hormonais, com impacto sobre fertilidade.

Outros efeitos associados ao uso de esmaltação em gel