A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (12), a proibição da comercialização do suplemento alimentar Slim Gotas. A medida foi tomada após a Agência identificar que os anúncios do produto prometiam eficácia no tratamento de condições como diabetes e hipertensão, o que configura infração às regras sanitárias vigentes no Brasil.

VEJA MAIS:



Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

De acordo com a Anvisa, o produto era divulgado com alegações de propriedades terapêuticas, medicamentosas e funcionais de saúde, incluindo o tratamento de doenças sérias, sem especificar a natureza do fabricante ou a origem.

Motivos da proibição