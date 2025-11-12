A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (12), a proibição da comercialização do suplemento alimentar Slim Gotas. A medida foi tomada após a Agência identificar que os anúncios do produto prometiam eficácia no tratamento de condições como diabetes e hipertensão, o que configura infração às regras sanitárias vigentes no Brasil.
De acordo com a Anvisa, o produto era divulgado com alegações de propriedades terapêuticas, medicamentosas e funcionais de saúde, incluindo o tratamento de doenças sérias, sem especificar a natureza do fabricante ou a origem.
Motivos da proibição
A decisão da vigilância sanitária se fundamenta no fato de que o produto é de “fabricante e origem desconhecidas”. Além disso, a veiculação de publicidade continha alegações de “propriedades terapêuticas ou medicamentosas, funcionais ou de saúde, incluindo o tratamento de doenças graves como diabetes e hipertensão”. A própria denominação “Slim” foi citada por sugerir uma finalidade terapêutica.
A determinação da Anvisa inclui a apreensão imediata de todos os lotes dos produtos Slim Gotas Black e Slim Gotas.