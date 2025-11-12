O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), está com processo seletivo em andamento para formar cadastro reserva de estagiários. A seleção, realizada por meio de prova online, contempla 11 áreas nos níveis técnico e superior. O Edital nº 04/2025 está disponível para consulta no site da autarquia: semaepiracicaba.sp.gov.br, na seção "Vagas de Estágio".

O prazo para inscrições e realização das provas online é até as 12h do dia 17 de novembro, e o procedimento é gratuito.

Áreas e Remuneração