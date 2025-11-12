12 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

OPORTUNIDADES

Semae abre vagas de estágio; como se inscrever

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Arquivo/JP
A seleção, realizada por meio de prova online, contempla 11 áreas nos níveis técnico e superior
A seleção, realizada por meio de prova online, contempla 11 áreas nos níveis técnico e superior

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), está com processo seletivo em andamento para formar cadastro reserva de estagiários. A seleção, realizada por meio de prova online, contempla 11 áreas nos níveis técnico e superior. O Edital nº 04/2025 está disponível para consulta no site da autarquia: semaepiracicaba.sp.gov.br, na seção "Vagas de Estágio".

O prazo para inscrições e realização das provas online é até as 12h do dia 17 de novembro, e o procedimento é gratuito.

Áreas e Remuneração

As oportunidades de nível superior abrangem: Administração, Administração Pública, Gestão Empresarial, Gestão Pública, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Engenharia de Segurança do Trabalho.

Para o nível técnico, as áreas disponíveis são: Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho.

A carga horária semanal é de 30 horas. A remuneração definida é de R$ 1.600 para o nível superior e de R$ 1.000 para o nível técnico.

Como se inscrever

As inscrições e provas online estão abertas desde 31 de outubro e serão recebidas exclusivamente pela internet até o limite de 12h do dia 17 de novembro, incluindo fins de semana e feriados.

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site do Ciee (https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico). Na opção "Filtre sua Pesquisa", deve selecionar "Inscrições Abertas" em "Status do Processo" e localizar o logotipo do Semae – Edital 04/2025 na lista.

O cronograma de divulgação inclui:

  • 09 de dezembro: Publicação da lista de classificação provisória, disponibilização do gabarito definitivo, espelho de prova e resposta aos recursos.
  • 16 de dezembro: Publicação da lista de classificação definitiva.

