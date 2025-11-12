O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), está com processo seletivo em andamento para formar cadastro reserva de estagiários. A seleção, realizada por meio de prova online, contempla 11 áreas nos níveis técnico e superior. O Edital nº 04/2025 está disponível para consulta no site da autarquia: semaepiracicaba.sp.gov.br, na seção "Vagas de Estágio".
O prazo para inscrições e realização das provas online é até as 12h do dia 17 de novembro, e o procedimento é gratuito.
Áreas e Remuneração
As oportunidades de nível superior abrangem: Administração, Administração Pública, Gestão Empresarial, Gestão Pública, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Engenharia de Segurança do Trabalho.
Para o nível técnico, as áreas disponíveis são: Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho.
A carga horária semanal é de 30 horas. A remuneração definida é de R$ 1.600 para o nível superior e de R$ 1.000 para o nível técnico.
Como se inscrever
As inscrições e provas online estão abertas desde 31 de outubro e serão recebidas exclusivamente pela internet até o limite de 12h do dia 17 de novembro, incluindo fins de semana e feriados.
Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site do Ciee (https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico). Na opção "Filtre sua Pesquisa", deve selecionar "Inscrições Abertas" em "Status do Processo" e localizar o logotipo do Semae – Edital 04/2025 na lista.
O cronograma de divulgação inclui:
- 09 de dezembro: Publicação da lista de classificação provisória, disponibilização do gabarito definitivo, espelho de prova e resposta aos recursos.
- 16 de dezembro: Publicação da lista de classificação definitiva.