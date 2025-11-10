A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1482 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação.

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 28 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.

As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de Obras

Ajudante geral

Apontador de obras

Armador de Ferragens

Assistente de E-Commerce

Atendimento ao cliente

Auxiliar administrativo

Auxiliar de estoque

Auxiliar de Saúde Bucal (com curso de ASB)

Auxiliar Técnico Instalador

Carpinteiro

Encanador

Estágio Auxiliar Administrativo

Instalador de painéis

Mecânico de manutenção de veículos

Mecânico de manutenção hidráulica

Motorista de carreta

Operador de caixa (Vaga temporária 90 dias)

Operador de máquina

Recepcionista

Representante técnico de vendas

Técnico de instalação

Torneiro Ferramenteiro

Vendedor(a)

Zelador

Águas de São Pedro