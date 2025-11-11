O período para se candidatar começa nesta terça-feira (11) e se encerra às 23h59min do dia 25 de novembro. As taxas de inscrição variam de R$ 40,00 a R$ 80,00, e o pagamento pode ser efetuado em qualquer agência bancária ou correspondente até o dia 26. As inscrições devem ser feitas pelo site da organizadora Sigma Acessoria .

Uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e bons salários no serviço público acaba de ser anunciada em uma cidade próxima a Piracicaba. A Prefeitura de Saltinho, por meio da empresa Sigma Assessoria, lançou dois novos editais de concurso público que visam preencher nove vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, em cargos que abrangem desde o ensino fundamental até o nível superior. As remunerações são atrativas, podendo alcançar R$ 12.500,00, somadas a um vale-alimentação de R$ 900,00.

Entre as posições disponíveis, destacam-se cargos de nível superior como Médico Cardiologista, Médico da Estratégia de Saúde da Família, Fonoaudiólogo, Controlador Interno, Fiscal de Posturas e Obras e Fiscal de Tributos. Para os níveis médio e técnico, há vagas para Técnico em Higiene Dentária. Já para o ensino fundamental, as oportunidades incluem Sepultador e Motorista, este último com exigência de habilitação para condução de ambulância, veículos de passeio, van e micro-ônibus. A jornada de trabalho para os aprovados será de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.

O processo seletivo será composto por duas etapas principais. Todos os candidatos inscritos passarão por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de Motorista, haverá ainda uma prova prática, também eliminatória e classificatória. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 07 de dezembro, um domingo. Os locais e horários exatos serão divulgados a partir do dia 28 de novembro.

A estrutura das provas objetivas varia conforme o nível de escolaridade. Para o nível fundamental, serão 40 questões, distribuídas entre Matemática, Português, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Já para os níveis médio, técnico e superior, a prova também terá 40 questões, focando em Matemática, Português e Conhecimentos Específicos.