O Sest Senat Piracicaba sedia na próxima quinta-feira (13), a 1ª Feira da Empregabilidade – Emprega Transporte. O evento, que ocorrerá das 10h às 15h, tem como finalidade conectar diretamente empresas com profissionais em busca de oportunidades nos segmentos de transporte e logística.

A iniciativa faz parte da agenda nacional do Emprega Transporte, uma plataforma do Sest Senat que cruza currículos de trabalhadores qualificados com as demandas de vagas do setor. A feira conta com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, e do Sindetrap (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba e Região).