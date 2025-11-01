O Sest Senat Piracicaba sedia na próxima quinta-feira (13), a 1ª Feira da Empregabilidade – Emprega Transporte. O evento, que ocorrerá das 10h às 15h, tem como finalidade conectar diretamente empresas com profissionais em busca de oportunidades nos segmentos de transporte e logística.
A iniciativa faz parte da agenda nacional do Emprega Transporte, uma plataforma do Sest Senat que cruza currículos de trabalhadores qualificados com as demandas de vagas do setor. A feira conta com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, e do Sindetrap (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba e Região).
O secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, destacou que o evento é uma oportunidade para quem procura colocação no mercado ou atualização profissional. Ele ressaltou ainda a atuação da Secretaria em parcerias para ampliar o acesso da população a vagas e qualificação.
A feira, que é gratuita e aberta ao público, oferecerá vagas para diversas funções, incluindo:
- Analista de logística
- Auxiliar logístico
- Vendedor
- Manobrista
- Motorista
- Operador de produção
- Técnico instalador
- Jovem Aprendiz
Os participantes poderão realizar o cadastro de currículo na plataforma Emprega Transporte, estabelecer contato com empregadores, e participar de palestras, oficinas, e rodas de conversa. Também haverá serviços de orientação de carreira e oportunidades de networking.
Local e Inscrições
Os interessados podem se inscrever previamente pelo site oficial da plataforma: empregatransporte.sestsenat.org.br. Candidatos que não realizarem o cadastro antecipado poderão comparecer ao local e se inscrever durante o evento.
O evento será realizado na unidade do Sest Senat Piracicaba, localizada na Rua Rossini Pinto, 200, no Jardim Panorama.