OPORTUNIDADE

1ª Feira da Empregabilidade do Sest Senat acontece na quinta (13)

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
A iniciativa faz parte da agenda nacional do Emprega Transporte, uma plataforma do Sest Senat que cruza currículos com as demandas no setor
A iniciativa faz parte da agenda nacional do Emprega Transporte, uma plataforma do Sest Senat que cruza currículos com as demandas no setor

O Sest Senat Piracicaba sedia na próxima quinta-feira (13), a 1ª Feira da Empregabilidade – Emprega Transporte. O evento, que ocorrerá das 10h às 15h, tem como finalidade conectar diretamente empresas com profissionais em busca de oportunidades nos segmentos de transporte e logística.

A iniciativa faz parte da agenda nacional do Emprega Transporte, uma plataforma do Sest Senat que cruza currículos de trabalhadores qualificados com as demandas de vagas do setor. A feira conta com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, e do Sindetrap (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba e Região).

O secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, destacou que o evento é uma oportunidade para quem procura colocação no mercado ou atualização profissional. Ele ressaltou ainda a atuação da Secretaria em parcerias para ampliar o acesso da população a vagas e qualificação.

A feira, que é gratuita e aberta ao público, oferecerá vagas para diversas funções, incluindo:

  • Analista de logística
  • Auxiliar logístico
  • Vendedor
  • Manobrista
  • Motorista
  • Operador de produção
  • Técnico instalador
  • Jovem Aprendiz

Os participantes poderão realizar o cadastro de currículo na plataforma Emprega Transporte, estabelecer contato com empregadores, e participar de palestras, oficinas, e rodas de conversa. Também haverá serviços de orientação de carreira e oportunidades de networking.

Local e Inscrições

Os interessados podem se inscrever previamente pelo site oficial da plataforma: empregatransporte.sestsenat.org.br. Candidatos que não realizarem o cadastro antecipado poderão comparecer ao local e se inscrever durante o evento.

O evento será realizado na unidade do Sest Senat Piracicaba, localizada na Rua Rossini Pinto, 200, no Jardim Panorama.

