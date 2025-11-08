O autódromo de Interlagos parou neste sábado (8) com um susto daqueles. Na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, o jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto protagonizou um acidente violento e cinematográfico nos instantes finais — e por milagre saiu ileso.

Tudo aconteceu na última volta, quando Bortoleto, lutando roda a roda pela 11ª posição com Alexander Albon, tentou uma ultrapassagem ousada por dentro na reta principal. Mas o destino pregou uma peça: o DRS fechou do nada, a Sauber perdeu tração no asfalto molhado e o carro simplesmente virou passageiro do próprio desastre.