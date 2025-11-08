O autódromo de Interlagos parou neste sábado (8) com um susto daqueles. Na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, o jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto protagonizou um acidente violento e cinematográfico nos instantes finais — e por milagre saiu ileso.
Tudo aconteceu na última volta, quando Bortoleto, lutando roda a roda pela 11ª posição com Alexander Albon, tentou uma ultrapassagem ousada por dentro na reta principal. Mas o destino pregou uma peça: o DRS fechou do nada, a Sauber perdeu tração no asfalto molhado e o carro simplesmente virou passageiro do próprio desastre.
A máquina desgovernada bateu no muro interno, ricocheteou, atravessou a pista em alta velocidade e foi parar na entrada do temido “S do Senna”, destruída. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta das arquibancadas — a cena era de arrepiar.
Mas o alívio veio logo em seguida: Bortoleto, ainda ofegante, avisou no rádio que estava bem e, num ato de resistência, saiu sozinho dos destroços, arrancando aplausos do público e da equipe.
O piloto foi levado ao centro médico apenas por precaução.
O impacto foi tão forte que lançou o carro no ar, gerando bandeiras amarelas duplas e interrompendo a emoção do final da sprint. Com a Sauber praticamente desmontada, a equipe corre contra o relógio nos boxes para tentar garantir o brasileiro nas próximas etapas — mas o clima é tenso e a participação de Bortoleto na corrida principal virou dúvida.
Interlagos assistiu a um milagre em plena reta. A batida foi de arrepiar, mas o coração do público só sossegou quando o piloto levantou as mãos, mostrando que estava vivo.