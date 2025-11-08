As viaturas 06 e 03, com os GCMs Fernandes, Edgar e Alexandre, foram rapidamente até o endereço e encontraram o homem ainda do lado de fora do imóvel.Segundo os guardas, o suspeito resistiu à abordagem e foi preciso usar força moderada e algemas, conforme prevê a lei, para garantir a segurança da equipe e do próprio detido.

Uma ocorrência tensa movimentou o bairro Mariluz, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, no início da noite desta sexta-feira (7).Uma mulher acionou o telefone de emergência 153 da Guarda Civil Municipal (GCM) denunciando que estava sendo ameaçada pelo ex-namorado, que havia aparecido de surpresa em sua casa, na rua Antônio Costa Laranjeira.

Durante a ação, os agentes notaram que o homem estava ferido na cabeça e no rosto. Ele contou que tentou tirar a própria vida na noite anterior. A GCM o levou à UPA de São Pedro para receber atendimento médico antes de seguir à delegacia.

A vítima relatou que o ex-namorado foi até o local de trabalho dela e passou a ameaçá-la de morte.Ela contou ainda que ele agrediu seu atual companheiro e, dias antes, enviou mensagens de ameaça pelo WhatsApp, dizendo que iria matá-la.A mulher possui medida protetiva em vigor, que proíbe o agressor de se aproximar ou manter contato — o que ele ignorou completamente.

Segundo o registro, o mesmo homem já havia raptado o filho do casal em outro episódio recente, que também está sob investigação.