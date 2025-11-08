08 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

DRAMA NA MADRUGADA

Fogo destrói moradia na Renascer em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1/arq
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a contenção do fogo e rescaldo.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a contenção do fogo e rescaldo.

 A madrugada foi dramática na Comunidade Renascer, em Piracicaba. Um incêndio destruiu uma moradia e deixou as pessoas em desespero, correndo pelas vielas e gritando por socorro. Foi por volta da meia-noite deste sábado (8), quando o silêncio da noite virou gritaria e clarão de fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rápido, mas a equipe chegou em poucos minutos e conseguiu conter o incêndio antes que virasse tragédia maior. A chuva que caía ajudou a apagar o fogo — um verdadeiro alívio para quem viu tudo de perto. Ninguém se feriu.

 Duas viaturas foram enviadas: uma de resgate e outra de combate ao fogo. Os bombeiros suaram a farda para evitar que as labaredas atingissem as casas vizinhas da comunidade.

Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. A moradia ficou bastante danificada e a Defesa Civil deve avaliar o local. Moradores contaram que ouviram estalos e viram o clarão antes do fogo tomar conta.

A causa do incêndio ainda é um mistério. A suspeita é de curto-circuito, mas tudo será investigado.

