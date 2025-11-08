A madrugada foi dramática na Comunidade Renascer, em Piracicaba. Um incêndio destruiu uma moradia e deixou as pessoas em desespero, correndo pelas vielas e gritando por socorro. Foi por volta da meia-noite deste sábado (8), quando o silêncio da noite virou gritaria e clarão de fogo.
VEJA MAIS
- Ex-namorado é preso ao ameaçar mulher e dizer que "mataria todos"
- Motorista que "levou bala" de homem enfurecido, estava com a família no carro em Piracicaba
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rápido, mas a equipe chegou em poucos minutos e conseguiu conter o incêndio antes que virasse tragédia maior. A chuva que caía ajudou a apagar o fogo — um verdadeiro alívio para quem viu tudo de perto. Ninguém se feriu.
Duas viaturas foram enviadas: uma de resgate e outra de combate ao fogo. Os bombeiros suaram a farda para evitar que as labaredas atingissem as casas vizinhas da comunidade.
Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. A moradia ficou bastante danificada e a Defesa Civil deve avaliar o local. Moradores contaram que ouviram estalos e viram o clarão antes do fogo tomar conta.
A causa do incêndio ainda é um mistério. A suspeita é de curto-circuito, mas tudo será investigado.