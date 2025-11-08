A madrugada foi dramática na Comunidade Renascer, em Piracicaba. Um incêndio destruiu uma moradia e deixou as pessoas em desespero, correndo pelas vielas e gritando por socorro. Foi por volta da meia-noite deste sábado (8), quando o silêncio da noite virou gritaria e clarão de fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rápido, mas a equipe chegou em poucos minutos e conseguiu conter o incêndio antes que virasse tragédia maior. A chuva que caía ajudou a apagar o fogo — um verdadeiro alívio para quem viu tudo de perto. Ninguém se feriu.