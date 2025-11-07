Segundo o relato da vítima para a Polícia Militar, tudo começou quando ele tentou fazer um retorno na pista. Um carro apareceu do nada e o fechou no meio da rodovia. Nervoso com a manobra, o motorista deu um "farolzão" para o outro — e aí o caos começou.

A situação "ferveu" na noite desta quinta-feira (6) em Piracicaba. Um motorista quase virou alvo certo depois de um momento de tensão no trânsito, que terminou em tiros na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), perto do Jardim São Francisco. Foi por volta das 10 da noite.

O condutor do veículo ficou enfurecido, travando o caminho, freando de propósito, como se quisesse causar um acidente. Quando chegaram perto do pontilhão que dá acesso ao Vale do Sol, o motorista sacou o que parecia ser uma pistola e mandou três balaços na direção da vítima.

Por sorte, nenhum disparo pegou. O motorista acelerou e saiu para salvar a própria pele. Mesmo assim, o atirador ainda soltou mais uns tiros antes de desaparecer na rodovia.

Depois da correria, o homem foi pra casa, deixou a mulher e as filhas em segurança, e voltou no local do ataque. Lá, ele achou três cápsulas de munição 9mm jogadas no chão. O material foi levado para a base da PM e entregue na Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado.