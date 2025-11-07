07 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FECHOU O CERCO

Quadrilha do 'golpe do amor' cai: vítimas acreditavam em romance

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais/Polícia Civil
A ação policial aconteceu nesta sexta-feira.
A ação policial aconteceu nesta sexta-feira.

 A Polícia Civil deflagrou uma operação pesada, nesta sexta-feira (7) em São Paulo, para derrubar uma quadrilha especializada no temido “golpe do amor” — o esquema que mistura romance, enganação e muito prejuízo.

Batizada de "Operação Lyncon Brown" , a ação foi comandada pelo Deinter-8, de Presidente Prudente, com apoio do Garra, o braço forte do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).

VEJA MAIS

Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.

Tudo começou com uma conversa inocente nas redes sociais. A vítima acredita ter encontrado um amor verdadeiro — até descobrir que o “príncipe encantado” era, na verdade, um golpista profissional.

Foi assim que uma mulher perdeu R$ 25 mil, acreditando estar vivendo um relacionamento virtual. A partir dessa denúncia, os investigadores rastrearam quatro suspeitos, seguiram o caminho do dinheiro e descobriram transferências entre contas usadas para lavar o lucro sujo do crime.

As apurações indicaram que a quadrilha agia em várias regiões do estado, com perfis falsos e histórias bem ensaiadas para enganar e seduzir as vítimas.

De acordo com o Código Penal, o crime de estelionato pode render até 5 anos de prisão. Mas, quando o golpe é aplicado pela internet, a pena sobe para 8 anos. E se a vítima for idosa, o castigo dobra.

Os policiais atuaram nas ruas recolhendo provas, celulares e documentos, além de bloquear contas e perfis usados para aplicar os golpes.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários