A Polícia Civil deflagrou uma operação pesada, nesta sexta-feira (7) em São Paulo, para derrubar uma quadrilha especializada no temido “golpe do amor” — o esquema que mistura romance, enganação e muito prejuízo.
Batizada de "Operação Lyncon Brown" , a ação foi comandada pelo Deinter-8, de Presidente Prudente, com apoio do Garra, o braço forte do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).
Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.
Tudo começou com uma conversa inocente nas redes sociais. A vítima acredita ter encontrado um amor verdadeiro — até descobrir que o “príncipe encantado” era, na verdade, um golpista profissional.
Foi assim que uma mulher perdeu R$ 25 mil, acreditando estar vivendo um relacionamento virtual. A partir dessa denúncia, os investigadores rastrearam quatro suspeitos, seguiram o caminho do dinheiro e descobriram transferências entre contas usadas para lavar o lucro sujo do crime.
As apurações indicaram que a quadrilha agia em várias regiões do estado, com perfis falsos e histórias bem ensaiadas para enganar e seduzir as vítimas.
De acordo com o Código Penal, o crime de estelionato pode render até 5 anos de prisão. Mas, quando o golpe é aplicado pela internet, a pena sobe para 8 anos. E se a vítima for idosa, o castigo dobra.
Os policiais atuaram nas ruas recolhendo provas, celulares e documentos, além de bloquear contas e perfis usados para aplicar os golpes.