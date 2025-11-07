Batizada de "Operação Lyncon Brown" , a ação foi comandada pelo Deinter-8, de Presidente Prudente, com apoio do Garra, o braço forte do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).

A Polícia Civil deflagrou uma operação pesada, nesta sexta-feira (7) em São Paulo, para derrubar uma quadrilha especializada no temido “golpe do amor” — o esquema que mistura romance, enganação e muito prejuízo.

Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.

Tudo começou com uma conversa inocente nas redes sociais. A vítima acredita ter encontrado um amor verdadeiro — até descobrir que o “príncipe encantado” era, na verdade, um golpista profissional.

Foi assim que uma mulher perdeu R$ 25 mil, acreditando estar vivendo um relacionamento virtual. A partir dessa denúncia, os investigadores rastrearam quatro suspeitos, seguiram o caminho do dinheiro e descobriram transferências entre contas usadas para lavar o lucro sujo do crime.