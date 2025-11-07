07 de novembro de 2025
Motorista que 'levou bala' estava com a família no carro

A vítima deixou a família em casa e retornou ao local, para recolher as cápsulas deflagradas.
 A noite de terror desta quinta-feira (6) que pegou de surpresa um motorista em Piracicaba, na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), podia ter terminado em tragédia. No carro que foi alvo de vários tiros depois de uma briga de trânsito, estavam a esposa e os filhos do condutor. O caso grave aconteceu na altura do bairro Vale do Sol, por volta das 22h.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem seguia com a esposa e os filhos dentro do carro quando outro veículo entrou de repente na sua frente, quase causando um acidente. Irritado com a manobra, ele apenas deu sinal de farol e alerta — mas o outro motorista surtou de raiva. O agressor começou a dirigir de forma perigosa, tentando provocar colisões, e logo depois, em um ato de pura fúria, sacou uma arma e atirou várias vezes contra o carro da família.

Milagrosamente, ninguém foi atingido. Após o susto, o motorista levou os familiares em segurança para casa e voltou ao local, onde encontrou cápsulas de bala espalhadas pelo asfalto. Ele recolheu o material e levou até o Plantão Policial, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil investiga o crime e tenta identificar o atirador que espalhou pânico na rodovia.

