A noite de terror desta quinta-feira (6) que pegou de surpresa um motorista em Piracicaba, na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), podia ter terminado em tragédia. No carro que foi alvo de vários tiros depois de uma briga de trânsito, estavam a esposa e os filhos do condutor. O caso grave aconteceu na altura do bairro Vale do Sol, por volta das 22h.
VEJA MAIS
- Quadrilha do " golpe do amor" cai: vítimas acreditam em romance e tomam prejuízo
- Motorista "mete bala" no meio do trânsito em Piracicaba
Segundo o boletim de ocorrência, o homem seguia com a esposa e os filhos dentro do carro quando outro veículo entrou de repente na sua frente, quase causando um acidente. Irritado com a manobra, ele apenas deu sinal de farol e alerta — mas o outro motorista surtou de raiva. O agressor começou a dirigir de forma perigosa, tentando provocar colisões, e logo depois, em um ato de pura fúria, sacou uma arma e atirou várias vezes contra o carro da família.
Milagrosamente, ninguém foi atingido. Após o susto, o motorista levou os familiares em segurança para casa e voltou ao local, onde encontrou cápsulas de bala espalhadas pelo asfalto. Ele recolheu o material e levou até o Plantão Policial, onde o caso foi registrado.
A Polícia Civil investiga o crime e tenta identificar o atirador que espalhou pânico na rodovia.