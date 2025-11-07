A noite de terror desta quinta-feira (6) que pegou de surpresa um motorista em Piracicaba, na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), podia ter terminado em tragédia. No carro que foi alvo de vários tiros depois de uma briga de trânsito, estavam a esposa e os filhos do condutor. O caso grave aconteceu na altura do bairro Vale do Sol, por volta das 22h.

VEJA MAIS

Segundo o boletim de ocorrência, o homem seguia com a esposa e os filhos dentro do carro quando outro veículo entrou de repente na sua frente, quase causando um acidente. Irritado com a manobra, ele apenas deu sinal de farol e alerta — mas o outro motorista surtou de raiva. O agressor começou a dirigir de forma perigosa, tentando provocar colisões, e logo depois, em um ato de pura fúria, sacou uma arma e atirou várias vezes contra o carro da família.