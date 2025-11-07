Destinado a famílias de baixa renda, o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba oferece a Tarifa Residencial Social de Água. As famílias que consomem até 15 m³ de água podem obter desconto de 50% em relação à tarifa residencial padrão, enquanto aquelas que consomem entre 16 m³ e 20 m³ podem receber desconto de 25%. Essas medidas estão alinhadas à Lei Federal nº 14.898/24 e à Resolução Ares-PCJ nº 592/24.

Ronald Pereira, presidente do Semae, enaltece que a Tarifa Residencial Social de Água é um passo fundamental para garantir o acesso à água potável às famílias de baixa renda em Piracicaba. “Com descontos significativos, de até 50%, estamos promovendo a inclusão social e aliviando o peso da conta de água no orçamento dessas famílias. Essa iniciativa não só atende à legislação, mas também reforça nosso compromisso com a dignidade e a qualidade de vida da população”.

VEJA MAIS: