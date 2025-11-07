Uma rachadura de grandes proporções foi observada nas rochas da pedreira localizada às margens da Estrada do Bongue, em Piracicaba. A formação da fenda tem gerado preocupação entre moradores e motoristas que circulam pela região, principalmente com a aproximação do período de chuvas na cidade.
O receio da população é motivado por ocorrências registradas anteriormente. No ano passado, duas rochas se desprenderam da mesma pedreira e atingiram a Avenida Jaime Pereira, próxima ao local. Uma das pedras, com aproximadamente uma tonelada, chegou a bloquear completamente a via, exigindo a intervenção da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.
Moradores relataram que, desde o último deslizamento, vêm acompanhando a situação das rochas e comunicaram o surgimento da nova rachadura aos órgãos competentes. Eles pedem que sejam realizadas vistorias técnicas para avaliar o risco de novos desprendimentos.