O estado de São Paulo entra em estado de atenção máxima nesta sexta-feira (7) e sábado (8), com a aproximação de um ciclone extratropical que promete intensificar as condições climáticas. A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para chuvas intensas, rajadas de vento e a possibilidade de granizo em diversas regiões, elevando o risco de danos, especialmente em áreas costeiras e urbanas. As autoridades recomendam cautela e a adoção de medidas preventivas para garantir a segurança da população.
As previsões indicam que as rajadas de vento serão um dos principais fatores de preocupação. O Litoral Norte pode registrar ventos de até 115 km/h, enquanto a Baixada Santista, o Vale do Ribeira e a região de Itapeva podem ser atingidas por ventos de até 110 km/h. Na Capital paulista, Região Metropolitana, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, a velocidade pode chegar a 100 km/h. Mesmo em cidades como Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara, os ventos podem alcançar 95 km/h. A Defesa Civil ressalta que ventos acima de 70 km/h já são capazes de causar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia, e velocidades superiores a 100 km/h aumentam significativamente o risco de incidentes graves.
As chuvas, por sua vez, serão caracterizadas pela intensidade e rapidez. Embora a maior parte do estado deva registrar volumes médios, Presidente Prudente e Marília estão sob alerta para acumulados muito altos. Outras regiões, como Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara, também podem ter volumes elevados. Este cenário pode desencadear alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e instabilidade em encostas, especialmente em áreas já mapeadas como de risco. Um gabinete de crise foi montado pela Defesa Civil para coordenar as ações em caso de emergências.
Para a região de Piracicaba, o Professor Hiroshi Paulo Yoshizane, especialista em meteorologia, indica que o sábado (8) terá chuvas desde a madrugada, persistindo durante todo o dia e diminuindo à noite. Já o domingo (9) promete um tempo mais aberto, com chances de pancadas de chuva no período da tarde. Diante deste panorama, a Defesa Civil orienta a população a evitar áreas arborizadas e estacionar veículos sob árvores, não buscar abrigo em estruturas metálicas ou áreas abertas durante tempestades, e jamais atravessar locais alagados. Em caso de queda de fio elétrico sobre um veículo, a recomendação é permanecer dentro do carro e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.