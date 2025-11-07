O estado de São Paulo entra em estado de atenção máxima nesta sexta-feira (7) e sábado (8), com a aproximação de um ciclone extratropical que promete intensificar as condições climáticas. A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para chuvas intensas, rajadas de vento e a possibilidade de granizo em diversas regiões, elevando o risco de danos, especialmente em áreas costeiras e urbanas. As autoridades recomendam cautela e a adoção de medidas preventivas para garantir a segurança da população.

As previsões indicam que as rajadas de vento serão um dos principais fatores de preocupação. O Litoral Norte pode registrar ventos de até 115 km/h, enquanto a Baixada Santista, o Vale do Ribeira e a região de Itapeva podem ser atingidas por ventos de até 110 km/h. Na Capital paulista, Região Metropolitana, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, a velocidade pode chegar a 100 km/h. Mesmo em cidades como Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara, os ventos podem alcançar 95 km/h. A Defesa Civil ressalta que ventos acima de 70 km/h já são capazes de causar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia, e velocidades superiores a 100 km/h aumentam significativamente o risco de incidentes graves.