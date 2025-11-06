06 de novembro de 2025
VEM CHUVA AÍ

Temporais com ventos de até 100km podem atingir Piracicaba; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
A previsão é de chuva intensa e registros de descargas elétricas
A Defesa Civil divulgou, nesta quinta-feira (6), um alerta para ocorrência de tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8). A projeção aponta rajadas de vento de até 100 km/h, além de chuva intensa e registros de descargas elétricas.

De acordo com o órgão estadual, um sistema meteorológico avança pela faixa litorânea da Região Sudeste favorece a formação de nuvens de tempestade. Há a possibilidade de granizo em algumas cidades da região.

Segundo técnicos do órgão, boletins adicionais podem ser emitidos caso os índices meteorológicos indiquem intensificação do fenômeno. A orientação é que a população evite áreas abertas durante descargas atmosféricas, não se abrigue sob árvores e mantenha distância de estruturas metálicas.

