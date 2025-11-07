A Defesa Civil de Piracicaba enviou, na noite desta sexta-feira (7), um alerta severo aos celulares dos moradores sobre a mudança nas condições do tempo.
A mensagem informa que há risco de chuva intensa e rajadas de vento forte nas próximas horas e também ao longo do sábado (8).
O aviso orienta a população a evitar áreas abertas e buscar abrigo sempre que necessário.
O comunicado faz parte do sistema nacional de alertas de desastres e tem como objetivo reforçar a atenção dos moradores diante da possibilidade de tempestades e ventos com potencial para causar transtornos, como quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.
