A Defesa Civil registrou um acúmulo de 94 milímetros de chuva nos últimos cinco dias. Desse total, 64 milímetros foram contabilizados apenas no domingo, 02/11. Este volume recente superou a precipitação total de outubro, que foi de 78,32 milímetros.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio de uma força-tarefa intersecretarial, atua desde a última sexta-feira (31), para gerenciar os impactos das recentes e intensas chuvas na cidade. A operação envolve a Defesa Civil, as Secretarias de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, além do Corpo de Bombeiros e da CPFL.

Até o domingo, foram recebidas 11 ocorrências de quedas de árvores. Na manhã de segunda-feira, 03/11, as equipes estavam concentradas na desobstrução de vias e áreas públicas, incluindo o bolsão de estacionamento do Parque da Rua do Porto, a avenida Presidente Kennedy e bairros como Centro, Vila Rezende, Tatuapé, Nova Piracicaba, Vila Industrial, Distrito Unileste, Jardim Petrópolis, Jardim Ibirapuera e Santo Antônio.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Danos no Engenho Central

No Parque do Engenho Central, uma árvore da espécie Tipuana, com aproximadamente 30 metros de altura, caiu no leito do rio Piracicaba no domingo (2), próximo à entrada da passarela Pênsil. De acordo com a administração do Engenho, a árvore, de cerca de 50 anos, apresentava infestação por cupins.

Nesta segunda-feira, equipes iniciaram a retirada de estruturas de eventos e comunicaram comerciantes de food trucks sobre a necessidade de mover seus veículos para permitir o começo da remoção da árvore na terça-feira (4). Quedas de árvores também foram registradas no Bosque do Engenho.

Previsão do Tempo e novo alerta