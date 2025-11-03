O nível do rio Piracicaba chegou a 2,95 metros nesta segunda-feira (3), segundo medição do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP), resultado das fortes chuvas registradas no fim de semana. A elevação aconteceu junto a danos causados por ventos intensos, que derrubaram uma grande árvore no Engenho Central, próxima à Ponte Pênsil, um dos pontos mais emblemáticos da cidade.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A queda ocorreu na tarde de domingo (2), danificando as grades de proteção localizadas às margens do rio. O Jornal de Piracicaba esteve no local na manhã desta segunda-feira (3) e constatou que o tronco e os galhos ainda permanecem no trecho afetado. A Administração do Engenho Central informou que a remoção da árvore e os reparos na estrutura danificada serão realizados nesta semana, com início previsto entre hoje e amanhã (4).