O nível do rio Piracicaba chegou a 2,95 metros nesta segunda-feira (3), segundo medição do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP), resultado das fortes chuvas registradas no fim de semana. A elevação aconteceu junto a danos causados por ventos intensos, que derrubaram uma grande árvore no Engenho Central, próxima à Ponte Pênsil, um dos pontos mais emblemáticos da cidade.
A queda ocorreu na tarde de domingo (2), danificando as grades de proteção localizadas às margens do rio. O Jornal de Piracicaba esteve no local na manhã desta segunda-feira (3) e constatou que o tronco e os galhos ainda permanecem no trecho afetado. A Administração do Engenho Central informou que a remoção da árvore e os reparos na estrutura danificada serão realizados nesta semana, com início previsto entre hoje e amanhã (4).
Apesar do porte da árvore, não houve feridos nem vítimas, segundo a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes (Semuttran). A administração também esclareceu que o exemplar não era centenário, tendo sido plantado entre as décadas de 1950 e 1960, o que reforça seu valor histórico, ainda que não secular.
A previsão do tempo para os próximos dias indica mais pancadas de chuva e trovoadas em Piracicaba, conforme dados do ClimaTempo. A segunda-feira (3) deve seguir com temporais à noite, e a terça (4) terá sol e períodos nublados, com possibilidade de chuva isolada. Na quarta (5) e sexta-feira (7), há chances de novas trovoadas, enquanto a quinta (6) deve ser o dia mais estável da semana, com céu encoberto e sem previsão de chuva.