Árvore gigante desaba no centro de Piracicaba e assusta moradores

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O tronco, os galhos e as folhas fecharam totalmente a rua do Rosário
 Uma árvore de grande porte caiu no início da manhã deste domingo (2) na rua do Rosário, em pleno centro de Piracicaba, provocando susto, barulho e a interdição total da via.

Moradores relataram que a queda aconteceu logo após o aumento repentino da chuva. “Foi um estrondo forte, parecia uma explosão. Quando saímos para ver, a rua estava coberta de galhos e folhas”, contou Guilherme Oliveira, 21, morador do trecho.

O local atingido fica próximo ao cruzamento com a rua Riachuelo, nas imediações de uma escola, o que aumentou a preocupação de quem passava pela área. Por sorte, como é domingo ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e iniciaram o trabalho de corte e remoção dos galhos para liberar o trânsito. A via foi interditada durante a operação. A Polícia Militar, a Defesa Civil e equipes da Prefeitura também foram acionados para garantir a segurança e avaliar o risco de novas quedas.

As causas da queda ainda serão apuradas, mas há suspeita de que a combinação de chuva e ventos fortes tenha comprometido as raízes da árvore.

