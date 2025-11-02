Moradores relataram que a queda aconteceu logo após o aumento repentino da chuva. “Foi um estrondo forte, parecia uma explosão. Quando saímos para ver, a rua estava coberta de galhos e folhas”, contou Guilherme Oliveira, 21, morador do trecho.

Uma árvore de grande porte caiu no início da manhã deste domingo (2) na rua do Rosário, em pleno centro de Piracicaba, provocando susto, barulho e a interdição total da via.

O local atingido fica próximo ao cruzamento com a rua Riachuelo, nas imediações de uma escola, o que aumentou a preocupação de quem passava pela área. Por sorte, como é domingo ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e iniciaram o trabalho de corte e remoção dos galhos para liberar o trânsito. A via foi interditada durante a operação. A Polícia Militar, a Defesa Civil e equipes da Prefeitura também foram acionados para garantir a segurança e avaliar o risco de novas quedas.

As causas da queda ainda serão apuradas, mas há suspeita de que a combinação de chuva e ventos fortes tenha comprometido as raízes da árvore.