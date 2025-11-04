O governo do estado de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (3), mais um caso de intoxicação por metanol, elevando para 47 o número total de registros desde o início do surto investigado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). A nova ocorrência envolve um homem de 29 anos, morador de Campinas, que foi internado após consumir bebidas alcoólicas contaminadas, mas já recebeu alta hospitalar.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Campinas, o paciente ingeriu a bebida adulterada enquanto trabalhava em Mairiporã (SP), entre os dias 23 e 24 de outubro, e começou a sentir os primeiros sintomas no dia 25. Ele foi internado em uma unidade hospitalar daquele município e, segundo a pasta, já se recuperou e voltou para casa.

Crise do metanol