04 de novembro de 2025
SINAL DE ALERTA

Caso de intoxicação por metanol é confirmado perto de Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
O governo de São Paulo reforçou o alerta para a população evitar o consumo de bebidas de procedência duvidosa.
O governo de São Paulo reforçou o alerta para a população evitar o consumo de bebidas de procedência duvidosa.

O governo do estado de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (3), mais um caso de intoxicação por metanol, elevando para 47 o número total de registros desde o início do surto investigado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). A nova ocorrência envolve um homem de 29 anos, morador de Campinas, que foi internado após consumir bebidas alcoólicas contaminadas, mas já recebeu alta hospitalar.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Campinas, o paciente ingeriu a bebida adulterada enquanto trabalhava em Mairiporã (SP), entre os dias 23 e 24 de outubro, e começou a sentir os primeiros sintomas no dia 25. Ele foi internado em uma unidade hospitalar daquele município e, segundo a pasta, já se recuperou e voltou para casa.

Crise do metanol

O novo caso soma-se à série de notificações de intoxicação por metanol em bebidas clandestinas que vêm sendo registradas em diferentes regiões do estado. Desde o início do monitoramento, o governo paulista confirmou 9 mortes associadas ao consumo do produto. As vítimas identificadas são moradores de São Paulo, Osasco, São Bernardo do Campo e Jundiaí, com idades entre 23 e 54 anos.

A Secretaria de Saúde informou ainda que 9 casos permanecem sob investigação, incluindo 2 óbitos suspeitos, de um paciente de 49 anos, de Piracicaba, e outro de 32 anos, residente em São Vicente. Os laudos laboratoriais que vão confirmar ou descartar a presença de metanol nas amostras estão em análise pelo Instituto Adolfo Lutz.

