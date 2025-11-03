O número de piracicabanos com contas em atraso cresceu em 2025 e já ultrapassa a marca de 153 mil pessoas. De acordo com levantamento da Serasa, o total de inadimplentes em Piracicaba passou de 141.558 em setembro de 2024 para 153.545 em setembro deste ano.

O levantamento mostra ainda que a quantidade de dívidas registradas aumentou de 529.932 para 623.866. O valor total devido subiu de R$ 910,8 milhões para R$ 1.199.406.203. Em média, cada pessoa inadimplente na cidade acumula R$ 7.811,43 em dívidas, contra R$ 6.429,60 no ano anterior. O ticket médio por dívida também aumentou, passando de R$ 1.718,72 para R$ 1.922,54.

