O número de piracicabanos com contas em atraso cresceu em 2025 e já ultrapassa a marca de 153 mil pessoas. De acordo com levantamento da Serasa, o total de inadimplentes em Piracicaba passou de 141.558 em setembro de 2024 para 153.545 em setembro deste ano.
O levantamento mostra ainda que a quantidade de dívidas registradas aumentou de 529.932 para 623.866. O valor total devido subiu de R$ 910,8 milhões para R$ 1.199.406.203. Em média, cada pessoa inadimplente na cidade acumula R$ 7.811,43 em dívidas, contra R$ 6.429,60 no ano anterior. O ticket médio por dívida também aumentou, passando de R$ 1.718,72 para R$ 1.922,54.
Esses números indicam que, embora os consumidores estejam contraindo menos dívidas, as pendências estão mais altas e concentradas em valores maiores. Especialistas apontam que o encarecimento do crédito, o aumento do custo de vida e o uso do cartão de crédito como principal forma de pagamento ajudam a explicar o crescimento do valor médio das dívidas.
LIMPA NOME
Para tentar reverter esse cenário, a Serasa realiza até o dia 30 de novembro a 34ª edição do Feirão Limpa Nome, considerado o maior mutirão de renegociação de dívidas do país.
O evento conta com a participação de mais de 1.600 empresas parceiras, entre bancos, operadoras de telefonia, companhias de varejo, universidades e concessionárias de serviços.
Durante o feirão, são oferecidos descontos que podem chegar a 99% e condições especiais de pagamento, com parcelas a partir de R$ 9,90 e prazos que podem chegar a 72 vezes.