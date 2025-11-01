02 de novembro de 2025
GRAVÍSSIMO

Carro cai em córrego e motorista fica nas ferragens em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima inconsciente e encaminhou a vítima ao hospital.

  Um grave acidente deixou o sábado (1º) marcado por tensão e correria em Piracicaba. Um Fiat Strada despencou dentro do Córrego do Enxofre, na movimentada avenida Tales Castanho de Andrade, na região do Monte Líbano — conhecida por muitos como a “avenida do fervo”.

O motorista ficou preso nas ferragens e em estado grave. Equipes do Corpo de Bombeiros entraram em ação imediatamente e, após mais de 20 minutos de resgate intenso, conseguiram retirar o homem com vida. Ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.

Testemunhas contaram que o motorista fez manobras bruscas antes de cair no córrego, mas as causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Científica e pela Polícia Militar, que preservaram a área para o trabalho de perícia e remoção do veículo.

Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial.

  A cena chamou a atenção de dezenas de curiosos e deixou o trânsito lento na região.

