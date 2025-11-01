Um grave acidente deixou o sábado (1º) marcado por tensão e correria em Piracicaba. Um Fiat Strada despencou dentro do Córrego do Enxofre, na movimentada avenida Tales Castanho de Andrade, na região do Monte Líbano — conhecida por muitos como a “avenida do fervo”.

O motorista ficou preso nas ferragens e em estado grave. Equipes do Corpo de Bombeiros entraram em ação imediatamente e, após mais de 20 minutos de resgate intenso, conseguiram retirar o homem com vida. Ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.