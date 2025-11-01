Horas de apreensão e desespero tomaram conta de Piracicaba na noite desta quinta-feira (30), após o desaparecimento de duas amigas com apenas 12 anos. As meninas haviam sumido misteriosamente no bairro Campestre e foram encontradas com vida na manhã desta sexta-feira (31), na cidade vizinha de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com as informações, as meninas foram vistas pela última vez por volta das 14h, na avenida Laranjal Paulista, próximo à rua Tietê, quando teriam saído juntas para comprar um remédio em uma farmácia. Momentos depois, uma das meninas chegou a enviar uma mensagem de socorro, mas o pedido só foi visto pela família horas mais tarde — o que aumentou ainda mais o pânico e as buscas.