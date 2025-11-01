Horas de apreensão e desespero tomaram conta de Piracicaba na noite desta quinta-feira (30), após o desaparecimento de duas amigas com apenas 12 anos. As meninas haviam sumido misteriosamente no bairro Campestre e foram encontradas com vida na manhã desta sexta-feira (31), na cidade vizinha de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.
De acordo com as informações, as meninas foram vistas pela última vez por volta das 14h, na avenida Laranjal Paulista, próximo à rua Tietê, quando teriam saído juntas para comprar um remédio em uma farmácia. Momentos depois, uma das meninas chegou a enviar uma mensagem de socorro, mas o pedido só foi visto pela família horas mais tarde — o que aumentou ainda mais o pânico e as buscas.
Durante toda a noite, familiares, amigos e equipes policiais se mobilizaram em uma verdadeira corrida contra o tempo.
O alívio só veio na manhã seguinte, quando a Guarda Civil Municipal de São Pedro localizou as meninas e garantiu o acolhimento imediato. O Conselho Tutelar acompanhou o retorno das menores a Piracicaba, onde o reencontro com as famílias foi marcado por lágrimas, abraços e muita emoção.
Segundo a Polícia, as duas passam bem e permanecem sob os cuidados dos familiares. As circunstâncias do desaparecimento ainda estão sendo apuradas.