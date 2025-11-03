03 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Quedas de árvores deixam rastro de destruição em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagens: JS Drones
Uma árvore gigantesca caiu no Engenho Central sobre o rio Pieacicaba.
Uma árvore gigantesca caiu no Engenho Central sobre o rio Pieacicaba.

 Piracicaba viveu um fim de semana de sustos e prejuízos com a queda de pelo menos sete árvores, em diferentes pontos da cidade, entre sábado (1º) e domingo (2). O cenário foi de destruição, especialmente em áreas de grande circulação.

VEJA MAIS

Uma das ocorrências mais graves aconteceu na região do Engenho Central, onde uma árvore de grande porte despencou sobre o Rio Piracicaba, destruindo parte da grade de proteção da calçada e atingindo a fiação elétrica. O impacto foi tão forte que assustou quem passava pelo local, e equipes da Prefeitura precisaram isolar a área para evitar acidentes.

No centro, conforme notíciamos ontem (2), outra árvore caiu no cruzamento das ruas do Rosário e Riachuelo, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Moradores registraram vídeos que mostram o momento em que galhos enormes bloquearam a via, deixando parte da região sem luz por algumas horas.

A Prefeitura de Piracicaba informou que as equipes de manutenção e limpeza atuaram durante o domingo para liberar os trechos afetados. Os ventos fortes e o solo encharcado após as chuvas são apontados como possíveis causas das quedas, sem registro de feridos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários