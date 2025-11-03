Piracicaba viveu um fim de semana de sustos e prejuízos com a queda de pelo menos sete árvores, em diferentes pontos da cidade, entre sábado (1º) e domingo (2). O cenário foi de destruição, especialmente em áreas de grande circulação.
Uma das ocorrências mais graves aconteceu na região do Engenho Central, onde uma árvore de grande porte despencou sobre o Rio Piracicaba, destruindo parte da grade de proteção da calçada e atingindo a fiação elétrica. O impacto foi tão forte que assustou quem passava pelo local, e equipes da Prefeitura precisaram isolar a área para evitar acidentes.
No centro, conforme notíciamos ontem (2), outra árvore caiu no cruzamento das ruas do Rosário e Riachuelo, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Moradores registraram vídeos que mostram o momento em que galhos enormes bloquearam a via, deixando parte da região sem luz por algumas horas.
A Prefeitura de Piracicaba informou que as equipes de manutenção e limpeza atuaram durante o domingo para liberar os trechos afetados. Os ventos fortes e o solo encharcado após as chuvas são apontados como possíveis causas das quedas, sem registro de feridos.