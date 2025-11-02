Identificação nacional unificada começa a valer em todo o país

O Registro Geral (RG), usado há décadas como principal documento de identificação dos brasileiros, deixará de ser aceito gradualmente até 2032.

A substituição foi determinada pelo Decreto nº 10.977/2022 e marca a adoção definitiva da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que passa a ter o CPF como número único de identificação em todo o território nacional.