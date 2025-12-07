07 de dezembro de 2025
EM PIRACICABA

Carro se partiu ao meio e motorista ficou em estado crítico

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Com o forte impacto, o motor do Jetta se desprendeu e a destruição foi total na Cornélio Pires.
Com o forte impacto, o motor do Jetta se desprendeu e a destruição foi total na Cornélio Pires.

  Uma cena de destruição absoluta tomou conta da Rodovia Cornélio Pires na tarde deste domingo (7), no acidente gravíssimo com um veículo Jetta em altíssima velocidade — estimada em quase 200 km/h, que se despedaçou após perder o controle, bater em um Chevrolet Ônyx e sair da pista.

O impacto foi tão violento que o motor do carro literalmente se soltou da estrutura e foi projetado por dezenas de metros, parando no acostamento da pista contrária.

O motorista, um homem de aproximadamente 37 anos, foi encontrado inconsciente, com múltiplas fraturas e em estado extremamente crítico. Ele ficou preso às ferragens que restaram do que antes era o compartimento interno do veículo.

 Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam em uma operação complexa para removê-lo, sem agravar ainda mais os ferimentos.

De acordo com as informações preliminares, o velocímetro do carro travou no momento da batida apontando 196 km/h, reforçando a hipótese de excesso de velocidade. O veículo teria perdido aderência em uma curva leve, atravessado o canteiro e atingido uma mureta de proteção com força suficiente para arrancar completamente o bloco do motor, que ricocheteou pela pista e assustou motoristas que passavam pelo local.

Testemunhas descrevem a cena como “de filme de ação”. A rodovia ficou parcialmente interditada por quase duas horas para remoção de destroços e limpeza da pista, já que partes do veículo se espalharam em um raio de mais de 50 metros. Peritos ainda recolheram fragmentos que se soltaram do carro com a violência do impacto.

