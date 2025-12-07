O impacto foi tão violento que o motor do carro literalmente se soltou da estrutura e foi projetado por dezenas de metros, parando no acostamento da pista contrária.

Uma cena de destruição absoluta tomou conta da Rodovia Cornélio Pires na tarde deste domingo (7), no acidente gravíssimo com um veículo Jetta em altíssima velocidade — estimada em quase 200 km/h, que se despedaçou após perder o controle, bater em um Chevrolet Ônyx e sair da pista.

O motorista, um homem de aproximadamente 37 anos, foi encontrado inconsciente, com múltiplas fraturas e em estado extremamente crítico. Ele ficou preso às ferragens que restaram do que antes era o compartimento interno do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam em uma operação complexa para removê-lo, sem agravar ainda mais os ferimentos.

De acordo com as informações preliminares, o velocímetro do carro travou no momento da batida apontando 196 km/h, reforçando a hipótese de excesso de velocidade. O veículo teria perdido aderência em uma curva leve, atravessado o canteiro e atingido uma mureta de proteção com força suficiente para arrancar completamente o bloco do motor, que ricocheteou pela pista e assustou motoristas que passavam pelo local.