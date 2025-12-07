Uma cena de destruição absoluta tomou conta da Rodovia Cornélio Pires na tarde deste domingo (7), no acidente gravíssimo com um veículo Jetta em altíssima velocidade — estimada em quase 200 km/h, que se despedaçou após perder o controle, bater em um Chevrolet Ônyx e sair da pista.
VEJA MAIS
- VÍDEO: Acidente gravíssimo deixa feridos na Cornélio Pires em Piracicaba
- Vice-diretor de escola estadual é preso acusado de assédio sexual contra aluno
O impacto foi tão violento que o motor do carro literalmente se soltou da estrutura e foi projetado por dezenas de metros, parando no acostamento da pista contrária.
O motorista, um homem de aproximadamente 37 anos, foi encontrado inconsciente, com múltiplas fraturas e em estado extremamente crítico. Ele ficou preso às ferragens que restaram do que antes era o compartimento interno do veículo.
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam em uma operação complexa para removê-lo, sem agravar ainda mais os ferimentos.
De acordo com as informações preliminares, o velocímetro do carro travou no momento da batida apontando 196 km/h, reforçando a hipótese de excesso de velocidade. O veículo teria perdido aderência em uma curva leve, atravessado o canteiro e atingido uma mureta de proteção com força suficiente para arrancar completamente o bloco do motor, que ricocheteou pela pista e assustou motoristas que passavam pelo local.
Testemunhas descrevem a cena como “de filme de ação”. A rodovia ficou parcialmente interditada por quase duas horas para remoção de destroços e limpeza da pista, já que partes do veículo se espalharam em um raio de mais de 50 metros. Peritos ainda recolheram fragmentos que se soltaram do carro com a violência do impacto.