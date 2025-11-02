A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da venda, distribuição, divulgação e consumo de 13 lotes do Sal do Himalaia Moído, de 500g, da marca Kinino. A medida, publicada na última semana, terá validade até março de 2027.

A decisão foi motivada após a própria fabricante, H.L. do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, anunciar o recolhimento voluntário do produto.

VEJA MAIS: