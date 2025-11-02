A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da venda, distribuição, divulgação e consumo de 13 lotes do Sal do Himalaia Moído, de 500g, da marca Kinino. A medida, publicada na última semana, terá validade até março de 2027.
A decisão foi motivada após a própria fabricante, H.L. do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, anunciar o recolhimento voluntário do produto.
A empresa tomou essa iniciativa depois que análises laboratoriais realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz identificaram que os lotes apresentavam níveis de iodo abaixo do mínimo exigido pela legislação brasileira.
Lotes afetados pela medida
Os lotes suspensos pela Anvisa são:
MAR 257 3, MAR 257 8, MAR 257 1, MAR 257 11, MAR 257 7, MAR 257 12, MAR 257 2, MAR 257 10, MAR 257 5, MAR 257 4, MAR 257 9, MAR 257 13 e MAR 257 6.
Motivo e riscos à saúde
O iodo é um mineral essencial para o funcionamento adequado da glândula tireoide e, por isso, sua adição é obrigatória em todos os tipos de sal destinados ao consumo humano. A carência desse elemento pode causar bócio — aumento anormal da tireoide — e outros distúrbios hormonais.
Em casos mais graves, especialmente em gestantes, a deficiência de iodo pode comprometer o desenvolvimento do feto, provocando atrasos cognitivos e neurológicos.
Empresa colaborou com a fiscalização
Segundo a Anvisa, a ação foi conduzida em cooperação com a própria Kinino, que tomou medidas preventivas para retirar os produtos do mercado e evitar novos prejuízos aos consumidores.
O recolhimento é considerado voluntário e preventivo, o que significa que a empresa reconheceu o problema e colaborou com os órgãos de fiscalização sanitária.
Orientações ao consumidor
A Anvisa recomenda que quem tiver adquirido algum dos lotes suspensos interrompa o uso imediatamente e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da marca para orientações sobre troca ou devolução.
A agência reforça ainda que o controle da quantidade de iodo no sal é uma medida de saúde pública essencial, prevista em portarias do Ministério da Saúde, justamente para prevenir doenças causadas pela deficiência nutricional desse micronutriente.