Dois concursos públicos estão com inscrições abertas, oferecendo vagas na Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) e no Tribunal de Contas da União (TCU), com remunerações que variam de R$ 2.428,71 a R$ 26.159,01.

Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP)

A Prefeitura de Itaquaquecetuba lançou um concurso com vagas em diversas áreas, com salários entre R$ 2.428,71 e R$ 20.504,17, para jornadas de 24 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.