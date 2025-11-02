Dois concursos públicos estão com inscrições abertas, oferecendo vagas na Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) e no Tribunal de Contas da União (TCU), com remunerações que variam de R$ 2.428,71 a R$ 26.159,01.
Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP)
A Prefeitura de Itaquaquecetuba lançou um concurso com vagas em diversas áreas, com salários entre R$ 2.428,71 e R$ 20.504,17, para jornadas de 24 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.
Cargos: Técnico Contábil, Contador, Procurador Municipal, Professor Titular de Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental (cadastro de reserva).
Inscrições: Permanecem abertas até 25 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), banca organizadora.
- Taxas: Variam de R$ 65 a R$ 95, com possibilidade de isenção nesta terça-feira (28).
- Provas: As provas objetivas e prático-profissionais estão previstas para 25 de janeiro de 2026.
- Reservas: O certame prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados negros, pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação.
O edital completo está disponível no site oficial da prefeitura (cutt.ly/Zr4zbWxL). Segundo o prefeito Eduardo Boigues, o certame é uma medida para reforçar o quadro de servidores e garantir a qualidade dos serviços públicos.
Tribunal de Contas da União (TCU)
O concurso do TCU oferece 20 vagas para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo na área de Auditoria de Tecnologia da Informação.
Vagas e Salário: 20 vagas com remuneração de R$ 26.159,01, para jornada de 40 horas.
Requisito: Nível superior completo em qualquer área de formação, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
- Inscrições: Abertas a partir desta quinta-feira (30) no portal da banca Cebraspe, organizadora da seleção, com prazo final até as 18h do dia 3 de dezembro.
- Taxa: O valor da inscrição é de R$ 120.
Isenção da Taxa
O pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser feito até 10 de novembro no portal da banca. Têm direito à isenção:
- Membros de famílias de baixa renda, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
- Doadores de medula óssea.
Etapas e Provas
Os candidatos serão submetidos a provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, com aplicação prevista para 22 de fevereiro de 2026, em Brasília (DF). A prova objetiva contará com 200 questões do tipo Certo ou Errado, divididas em 100 de Conhecimentos Básicos e 100 de Conhecimentos Específicos.
Os candidatos serão avaliados em duas áreas de conhecimento. Em Conhecimentos Básicos, serão cobradas as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Analítico, Controle Externo, Administração Pública, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Auditoria Governamental. Já em Conhecimentos Específicos, as matérias incluem: Infraestrutura de TI, Engenharia de Dados, Engenharia de Software, Segurança da Informação, Computação em Nuvem, Inteligência Artificial, Contratações de TI e Gestão de Tecnologia da Informação.
A Prova Discursiva consistirá em três questões discursivas, que abordarão temas de Conhecimentos Básicos e Específicos (valendo 10 pontos cada), e uma peça de natureza técnica, com pontuação máxima de 30 pontos.
Os aprovados nas etapas iniciais serão convocados para o programa de formação, de caráter eliminatório, realizado pelo próprio TCU em Brasília.