13 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ENCANTOS DE NATAL

Piracicaba inicia programação natalina na sexta-feira (12); veja

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Divulgação
Engenho Central irá receber eventos com shows e intervenções circenses
Engenho Central irá receber eventos com shows e intervenções circenses

A programação natalina de Piracicaba, batizada de Encantos de Natal, começa oficialmente nesta sexta-feira (12), a partir das 19h30. Organizada pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, com apoio da Acipi, a abertura contará com o acendimento das luzes na passarela Pênsil e no Engenho Central.

VEJA MAIS:

Em seguida, o público poderá assistir ao espetáculo musical A Estação de Natal no Engenho Central, em um palco próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. A entrada para toda a programação é gratuita e as atividades se estendem até o final do mês, incluindo shows e intervenções circenses.


O musical A Estação de Natal envolve 17 artistas, acompanhados por uma banda e efeitos que simulam neve. A trama se desenrola em uma estação de trem, onde os personagens Breno e Marina imaginam um trem de Natal. Essa idealização ganha vida no palco com uma banda de rock composta por renas, além de biscoitos, flocos de neve, palhaços e soldadinhos de chumbo. O ponto alto é a chegada do Papai Noel, que convida a plateia para um percurso no interior do Engenho após o espetáculo.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A decoração natalina inclui elementos luminosos que remetem à celebração e incorporam referências locais e ao ano novo.

A titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, destacou a importância do local escolhido. "O Engenho Central é um dos espaços mais relevantes de Piracicaba, um local histórico que abriga iniciativas culturais. Concluir o ano de 2025 celebrando o Natal neste espaço é um ato com significado e simbolismo, estabelecendo um ambiente de convivência e afeto para as famílias", afirmou.

Programação dos próximos dias

A programação segue no Engenho Central no sábado, 13 de dezembro, com a banda itinerante DioJazz às 19h, seguida por Juca Ferreira e Banda às 20h30.

No domingo, 14 de dezembro, no mesmo local, o público confere o RisoShow, com o grupo MB Circo, às 19h, e a apresentação Tássia Guarnieri - Especial de Natal, às 20h30.

Segundo Clarissa Quiararia, haverá ainda apresentações musicais e circenses entre os dias 19 e 23 de dezembro. A decoração natalina permanecerá em exposição até o dia 1º de janeiro.

SERVIÇO:

O quê: Abertura da programação natalina "Encantos de Natal"

Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro, às 19h30

Onde: Engenho Central (avenida Dr. Maurice Allain, 454), após o acendimento das luzes na passarela Pênsil.

Entrada: Gratuita.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários