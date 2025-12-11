Em seguida, o público poderá assistir ao espetáculo musical A Estação de Natal no Engenho Central, em um palco próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. A entrada para toda a programação é gratuita e as atividades se estendem até o final do mês, incluindo shows e intervenções circenses.

A programação natalina de Piracicaba, batizada de Encantos de Natal, começa oficialmente nesta sexta-feira (12), a partir das 19h30. Organizada pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, com apoio da Acipi, a abertura contará com o acendimento das luzes na passarela Pênsil e no Engenho Central.



O musical A Estação de Natal envolve 17 artistas, acompanhados por uma banda e efeitos que simulam neve. A trama se desenrola em uma estação de trem, onde os personagens Breno e Marina imaginam um trem de Natal. Essa idealização ganha vida no palco com uma banda de rock composta por renas, além de biscoitos, flocos de neve, palhaços e soldadinhos de chumbo. O ponto alto é a chegada do Papai Noel, que convida a plateia para um percurso no interior do Engenho após o espetáculo.

A decoração natalina inclui elementos luminosos que remetem à celebração e incorporam referências locais e ao ano novo.

A titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, destacou a importância do local escolhido. "O Engenho Central é um dos espaços mais relevantes de Piracicaba, um local histórico que abriga iniciativas culturais. Concluir o ano de 2025 celebrando o Natal neste espaço é um ato com significado e simbolismo, estabelecendo um ambiente de convivência e afeto para as famílias", afirmou.

Programação dos próximos dias