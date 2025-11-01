Acabou a farra. Um homem conhecido como “Trik”, apontado como o terror da Escola Municipal Laura Kiehl Lucci, no bairro Astúrias, foi preso nesta sexta-feira (31) depois de uma caçada feita pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba. O sujeito vinha sendo investigado por dois furtos seguidos ao colégio, nos dias 4 e 26 de outubro, e agora caiu.
Tudo começou quando a direção da escola viu o "Trik" rondando o prédio de novo e não pensou duas vezes: chamou a Polícia e a GCM. Quando a viatura chegou, o ladrão já tinha dado no pé — mas moradores do bairro contaram quem era o suspeito: o famoso “Trik”, figura conhecida na região.
Os investigadores da UPJ (Unidade de Polícia Judiciária) entraram no caso, cruzaram as informações e logo confirmaram o nome do indivíduo. A partir daí, foi questão de tempo: a GCM localizou o sujeito e o levou direto pra delegacia.
Chegando lá, Trik tentou desconversar, mas não resistiu à pressão. Acabou confessando os furtos e ainda contou onde estavam as roupas usadas nas invasões. As equipes foram até o endereço e apreenderam todo o material.
Resultado: confissão no papel, roupas apreendidas e o caso praticamente fechado.O ladrão vai ser indiciado por furto qualificado, e a Justiça deve decidir o próximo passo.
A Polícia Civil de Piracicaba comemorou a ação conjunta que colocou fim à sequência de furtos.