02 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
'TRIK' RODOU

VÍDEO: Ladrão de escola cai em ação da GCM e PC em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Após tentar mais um furto na escola, o criminoso foi preso em uma ação conjunta da Polícia Civil e GCM.
Após tentar mais um furto na escola, o criminoso foi preso em uma ação conjunta da Polícia Civil e GCM.

 Acabou a farra. Um homem conhecido como “Trik”, apontado como o terror da Escola Municipal Laura Kiehl Lucci, no bairro Astúrias, foi preso nesta sexta-feira (31) depois de uma caçada feita pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba. O sujeito vinha sendo investigado por dois furtos seguidos ao colégio, nos dias 4 e 26 de outubro, e agora caiu.

VEJA MAIS:

 Tudo começou quando a direção da escola viu o "Trik" rondando o prédio de novo e não pensou duas vezes: chamou a Polícia e a GCM. Quando a viatura chegou, o ladrão já tinha dado no pé — mas moradores do bairro contaram quem era o suspeito: o famoso “Trik”, figura conhecida na região.

Os investigadores da UPJ (Unidade de Polícia Judiciária) entraram no caso, cruzaram as informações e logo confirmaram o nome do indivíduo. A partir daí, foi questão de tempo: a GCM localizou o sujeito e o levou direto pra delegacia.

Chegando lá, Trik tentou desconversar, mas não resistiu à pressão. Acabou confessando os furtos e ainda contou onde estavam as roupas usadas nas invasões. As equipes foram até o endereço e apreenderam todo o material.

 Resultado: confissão no papel, roupas apreendidas e o caso praticamente fechado.O ladrão vai ser indiciado por furto qualificado, e a Justiça deve decidir o próximo passo.

A Polícia Civil de Piracicaba comemorou a ação conjunta que colocou fim à sequência de furtos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários