O médico Felipe Almeida Nunes, de 30 anos, foi preso depois de se apresentar à 8ª Seccional de Polícia. Ele é acusado de agredir e arrastar a própria namorada, uma jovem de 27 anos, durante uma briga na madrugada de domingo (26), em Icoaraci no Pará.
De acordo com as investigações, o casal havia saído de um casamento quando começou uma discussão.
Câmeras de segurança registraram toda a cena. Nas imagens, o médico aparece empurrando a mulher duas vezes, até que ela cai no asfalto. Um veículo que passava por ali precisa desviar para não atropelá-la.
Logo depois, a jovem tenta pegar a bolsa com seus pertences dentro do carro de Felipe. Nesse momento, o médico acelera em alta velocidade, arrastando a mulher por cerca de 250 metros. Mesmo vendo a vítima ferida, ele não parou para socorrer.
Populares que testemunharam a cena correram para ajudar e acionaram o resgate. A vítima foi levada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde permanece em recuperação. Ela perdeu vários dentes, sofreu ferimentos no tórax e queimaduras graves provocadas pelo atrito com o asfalto.
A Polícia Civil do Pará apurou que a discussão começou quando a jovem tentou impedir o namorado de dirigir embriagado. Irritado, o médico se recusou a entregar a direção e, segundo o relato da vítima, não aceitou o fim do relacionamento. O casal estava junto há cerca de seis meses.
Felipe foi ouvido na delegacia, mas preferiu ficar em silêncio. Após o depoimento, a Justiça do Pará converteu a prisão em flagrante para preventiva, e ele permanecerá preso à disposição da Justiça.
A polícia segue investigando se a jovem já havia sofrido agressões anteriores durante o relacionamento.