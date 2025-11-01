De acordo com as investigações, o casal havia saído de um casamento quando começou uma discussão.

O médico Felipe Almeida Nunes, de 30 anos, foi preso depois de se apresentar à 8ª Seccional de Polícia. Ele é acusado de agredir e arrastar a própria namorada, uma jovem de 27 anos, durante uma briga na madrugada de domingo (26), em Icoaraci no Pará.

Câmeras de segurança registraram toda a cena. Nas imagens, o médico aparece empurrando a mulher duas vezes, até que ela cai no asfalto. Um veículo que passava por ali precisa desviar para não atropelá-la.

Logo depois, a jovem tenta pegar a bolsa com seus pertences dentro do carro de Felipe. Nesse momento, o médico acelera em alta velocidade, arrastando a mulher por cerca de 250 metros. Mesmo vendo a vítima ferida, ele não parou para socorrer.

Populares que testemunharam a cena correram para ajudar e acionaram o resgate. A vítima foi levada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde permanece em recuperação. Ela perdeu vários dentes, sofreu ferimentos no tórax e queimaduras graves provocadas pelo atrito com o asfalto.