Uma tragédia marcou a tarde desta quarta-feira (29) em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um homem perdeu a vida de forma brutal depois de cair na rua e ser atropelado por um caminhão no bairro Vila São Jorge, na Região Metropolitana de Piracicaba.
Segundo as informações, a vítima caminhava pelo cruzamento das ruas Vitório Magrini e Marechal Costa e Silva quando perdeu o equilíbrio, caiu e acabou sendo atingida pelo eixo traseiro do caminhão que passava bem ao lado. O motorista não teve tempo nem de frear.
A Polícia Militar e o resgate chegaram rápido, mas não havia mais o que fazer — o homem já estava sem vida. A perícia foi acionada e o corpo levado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML).
Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do acidente estão sendo investigadas.