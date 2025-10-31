Uma tragédia marcou a tarde desta quarta-feira (29) em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um homem perdeu a vida de forma brutal depois de cair na rua e ser atropelado por um caminhão no bairro Vila São Jorge, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo as informações, a vítima caminhava pelo cruzamento das ruas Vitório Magrini e Marechal Costa e Silva quando perdeu o equilíbrio, caiu e acabou sendo atingida pelo eixo traseiro do caminhão que passava bem ao lado. O motorista não teve tempo nem de frear.