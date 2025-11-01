01 de novembro de 2025
VÍDEO

Motociclista dos Correios é arrastado após batida entre carros

Tempo de leitura: 1 min
Após a colisão, um dos carros arrastou a moto e feriu o carteiro.
 Uma batida impressionante entre dois carros terminou atingindo em cheio um motociclista dos Correios, na tarde desta sexta-feira (31), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os veículos colidem com força no cruzamento das ruas Senador Vergueiro e Sargento Pedro Pierroti. Com o impacto, um dos carros perde o controle e acerta o carteiro em cheio, arrastando ele e a moto por vários metros.

O trabalhador ficou ferido e foi socorrido às pressas para o Hospital Unimed.Os motoristas dos carros nada sofreram.

Policiais Militares atenderam a ocorrência e registraram o boletim. Pouco depois, uma equipe dos Correios esteve no local e recolheu a moto completamente danificada.

