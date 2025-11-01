Uma batida impressionante entre dois carros terminou atingindo em cheio um motociclista dos Correios, na tarde desta sexta-feira (31), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os veículos colidem com força no cruzamento das ruas Senador Vergueiro e Sargento Pedro Pierroti. Com o impacto, um dos carros perde o controle e acerta o carteiro em cheio, arrastando ele e a moto por vários metros.