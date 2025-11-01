Uma batida impressionante entre dois carros terminou atingindo em cheio um motociclista dos Correios, na tarde desta sexta-feira (31), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os veículos colidem com força no cruzamento das ruas Senador Vergueiro e Sargento Pedro Pierroti. Com o impacto, um dos carros perde o controle e acerta o carteiro em cheio, arrastando ele e a moto por vários metros.
O trabalhador ficou ferido e foi socorrido às pressas para o Hospital Unimed.Os motoristas dos carros nada sofreram.
Policiais Militares atenderam a ocorrência e registraram o boletim. Pouco depois, uma equipe dos Correios esteve no local e recolheu a moto completamente danificada.