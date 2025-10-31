A assinatura do acordo ocorreu em 28 de outubro, na sede do instituto francês, em Paris. Estiveram presentes o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, a diretora da Esalq, Thais Vieira, e o professor da Esalq Fernando Consoli, que coordenará o novo centro.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) e o Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente (INRAe, da França) formalizaram um convênio para estabelecer o Laboratório Internacional Associado (LIA) Learn. A nova estrutura, sediada na Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba, irá se dedicar à pesquisa e inovação em resiliência agrícola.

O presidente do INRAe, Philippe Mauguin, afirmou que o LIA Learn incorpora o compromisso mútuo entre as instituições de agir em prol da saúde do planeta. Segundo ele, o centro consolida mais de 15 anos de cooperação e serve como plataforma de pesquisa em transições ecológicas, alimentares e de saúde, além da adaptação da agricultura às mudanças climáticas.

O reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, destacou a importância da parceria com o INRAe, classificada como uma das principais agências de financiamento de pesquisa da França no setor agrícola. O centro deverá fomentar estudos em colaboração com diversas unidades da USP que atuam em ciência de alimentos, como a Esalq, a FZEA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena), a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), a Faculdade de Saúde Pública (FSP) e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF).

Carlotti Junior ressaltou que a iniciativa visa criar um ambiente internacional para os pesquisadores e permitir o desenvolvimento de projetos colaborativos, reforçando a produção científica da universidade.

Áreas de Foco