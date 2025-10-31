A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) e o Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente (INRAe, da França) formalizaram um convênio para estabelecer o Laboratório Internacional Associado (LIA) Learn. A nova estrutura, sediada na Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba, irá se dedicar à pesquisa e inovação em resiliência agrícola.
A assinatura do acordo ocorreu em 28 de outubro, na sede do instituto francês, em Paris. Estiveram presentes o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, a diretora da Esalq, Thais Vieira, e o professor da Esalq Fernando Consoli, que coordenará o novo centro.
Objetivos e Colaboração
O presidente do INRAe, Philippe Mauguin, afirmou que o LIA Learn incorpora o compromisso mútuo entre as instituições de agir em prol da saúde do planeta. Segundo ele, o centro consolida mais de 15 anos de cooperação e serve como plataforma de pesquisa em transições ecológicas, alimentares e de saúde, além da adaptação da agricultura às mudanças climáticas.
O reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, destacou a importância da parceria com o INRAe, classificada como uma das principais agências de financiamento de pesquisa da França no setor agrícola. O centro deverá fomentar estudos em colaboração com diversas unidades da USP que atuam em ciência de alimentos, como a Esalq, a FZEA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena), a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), a Faculdade de Saúde Pública (FSP) e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF).
Carlotti Junior ressaltou que a iniciativa visa criar um ambiente internacional para os pesquisadores e permitir o desenvolvimento de projetos colaborativos, reforçando a produção científica da universidade.
Áreas de Foco
Fernando Consoli, coordenador do centro, mencionou os cinco eixos de atuação do projeto, focados no desenvolvimento de soluções para a produção alimentar sustentável:
- Otimização dos sistemas de produção.
- Melhoramento genético de plantas e animais.
- Aproveitamento de resíduos para geração de novos recursos nutricionais.
- Desenvolvimento de sistemas agrícolas para diferentes tipos de produtores, incluindo agricultura urbana.
Aplicação de tecnologias digitais para aprimoramento da produção, garantia da qualidade dos alimentos e preservação da diversidade ambiental, saúde animal e humana.
A diretora da Esalq, Thais Vieira, observou que a criação do LIA Learn representa a concretização de uma ideia lançada em 2024 e o resultado do envolvimento de mais de uma centena de pesquisadores dedicados ao futuro dos sistemas alimentares.
O início operacional do centro está previsto para 2026, com o desenvolvimento de projetos conjuntos, programas de mobilidade científica e a organização de eventos acadêmicos internacionais.