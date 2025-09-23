ESALQ vai ter verba milionária para restaurar um cavalo; veja

A intervenção será realizada pelo Ateliê Daisy Estrá, especializado em conservação de patrimônio histórico. O processo levará em consideração critérios técnicos relacionados à preservação estrutural e às características originais da peça.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), iniciou um projeto de restauração de uma peça de seu acervo científico: um modelo anatômico de cavalo desenvolvido pelo médico francês Louis Thomas Jérôme Auzoux. O exemplar foi doado à Esalq em 1910 pela Escola Politécnica da USP e, por muitos anos, foi utilizado em atividades acadêmicas da área de Fisiologia Animal.

Com 65 kg, 2,58 metros de comprimento, 1,67 metro de altura e 50 centímetros de largura, o modelo é formado por camadas que reproduzem a anatomia interna do animal. Sua estrutura é composta por metais, madeira, fibras vegetais e cola de peixe. A cobertura externa é feita de papel machê. A peça foi apresentada pela primeira vez em 1845, e estima-se que entre 100 e 150 unidades tenham sido produzidas. Trata-se do único exemplar do tipo localizado na América do Sul.

Louis Auzoux desenvolveu esses modelos com foco no ensino de Medicina Veterinária. Em 1862, ele recebeu reconhecimento oficial do governo francês pelo seu trabalho.

Conexão com a História da Instituição

A restauração também busca resgatar elementos históricos relacionados à Esalq, como a introdução da disciplina de Zootecnia no ano de 1900, período em que o modelo foi utilizado como recurso didático. Após o restauro, a peça será integrada a ações educativas e poderá ser consultada por pesquisadores e estudantes.

Etapas e Produtos do Projeto