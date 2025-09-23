ESALQ vai ter verba milionária para restaurar um cavalo; veja

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), iniciou um projeto de restauração de uma peça de seu acervo científico: um modelo anatômico de cavalo desenvolvido pelo médico francês Louis Thomas Jérôme Auzoux. O exemplar foi doado à Esalq em 1910 pela Escola Politécnica da USP e, por muitos anos, foi utilizado em atividades acadêmicas da área de Fisiologia Animal.
A intervenção será realizada pelo Ateliê Daisy Estrá, especializado em conservação de patrimônio histórico. O processo levará em consideração critérios técnicos relacionados à preservação estrutural e às características originais da peça.
Características do Modelo
Com 65 kg, 2,58 metros de comprimento, 1,67 metro de altura e 50 centímetros de largura, o modelo é formado por camadas que reproduzem a anatomia interna do animal. Sua estrutura é composta por metais, madeira, fibras vegetais e cola de peixe. A cobertura externa é feita de papel machê. A peça foi apresentada pela primeira vez em 1845, e estima-se que entre 100 e 150 unidades tenham sido produzidas. Trata-se do único exemplar do tipo localizado na América do Sul.
Louis Auzoux desenvolveu esses modelos com foco no ensino de Medicina Veterinária. Em 1862, ele recebeu reconhecimento oficial do governo francês pelo seu trabalho.
Conexão com a História da Instituição
A restauração também busca resgatar elementos históricos relacionados à Esalq, como a introdução da disciplina de Zootecnia no ano de 1900, período em que o modelo foi utilizado como recurso didático. Após o restauro, a peça será integrada a ações educativas e poderá ser consultada por pesquisadores e estudantes.
Etapas e Produtos do Projeto
A previsão é que o trabalho de restauração tenha duração de 12 meses. Durante esse período, será produzido um registro audiovisual do processo, que servirá como material de apoio para ações didáticas. Ao final, a peça será incorporada a uma exposição permanente no Museu Luiz de Queiroz, acompanhada de projetos interativos voltados ao estudo da equinocultura.
Também será elaborado um catálogo com tiragem de 1.000 exemplares. O material irá conter informações sobre o modelo, entrevistas com especialistas e registros sobre o papel da Esalq na formação técnica e científica na área.
Financiamento e Patrocínio
O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com valor autorizado de R$ 1.353.192,50. A proposta foi apresentada pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e a captação de recursos está a cargo da empresa Hemize Projetos Culturais.
O modelo de financiamento prevê deduções fiscais de até 4% no Imposto de Renda para empresas que declaram pelo regime de lucro real, e de até 6% para pessoas físicas. Os patrocinadores terão suas marcas associadas ao projeto em materiais de divulgação impressos e digitais, além de menções em ações de comunicação.
As cotas de apoio estão organizadas em níveis, com diferentes formas de contrapartida institucional. As categorias são denominadas como Cota Farwell, Cota Pegasus, Cota Mangalarga e Cota Única.