08 de outubro de 2025
Logo Sampi
DESTAQUE

Pesquisadores da ESALQ entram em ranking de melhores do mundo

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Will Baldine/JP
21 pesquisadores do Campus USP Luiz de Queiroz, em Piracicaba, estão na lista renomada feita pela Universidade de Stanford
21 pesquisadores do Campus USP Luiz de Queiroz, em Piracicaba, estão na lista renomada feita pela Universidade de Stanford

A Universidade Stanford divulgou o ranking internacional dos cientistas mais influentes do mundo. A lista, organizada pelo professor John P.A. Ioannidis, baseia-se em indicadores padronizados de citações. Na edição mais recente, a Universidade de São Paulo (USP) registrou a presença de 287 pesquisadores, marcando o terceiro aumento consecutivo na relação.

Deste total, 21 nomes são do Campus USP Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que engloba a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) e o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena).

O resultado faz parte da oitava edição do Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, publicado em agosto de 2025. O banco de dados, disponível publicamente no repositório Elsevier (Mendeley Data Repository), reúne informações sobre pesquisadores de diversas partes do mundo. A metodologia de classificação foi descrita em artigos na revista PLOS Biology (2016, 2019 e 2020).

O critério principal para a classificação é o c-score, que prioriza o impacto medido por citações, em contraste com a produtividade bruta baseada apenas no número de artigos. O índice também ajusta a pontuação ao considerar o número de coautores e a posição do pesquisador na autoria de cada publicação (autor único, primeiro ou último autor).

Representatividade Nacional e Estadual

Segundo o Jornal da USP, o Brasil teve 1.461 pesquisadores na lista, correspondendo a 0,6% do total global, e ocupando a 24ª posição mundial em 2024. O Estado de São Paulo concentrou cerca de 577 nomes, aproximadamente 40% do total nacional. Além da USP, outras instituições de São Paulo com destaque foram a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 106 nomes, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), com 80.

Veja a lista de pesquisadores:

ESALQ

  • Pedro Henrique Santin Brancalion (Ecologia)
  • José Alexandre Melo Demattê (Agronomia e Agricultura)
  • Carlos Eduardo Pellegrino Cerri (Agronomia e Agricultura)
  • Paulo César Sentelhas (Agronomia e Agricultura) (in memoriam)
  • José Roberto Postali Parra (Entomologia)
  • Ricardo Antunes de Azevedo (Biologia e Botânica Vegetal)
  • Maurício Roberto Cherubin (Agronomia e Agricultura)
  • João Lúcio de Azevedo (Microbiologia)
  • Celso Omoto (Entomologia)
  • Lessando Moreira Gontijo (Entomologia)
  • Tiago Osório Ferreira (Agronomia e Agricultura)
  • Paulo Sergio Pavinato (Agronomia e Agricultura)
  • Fernando Dini Andreote (Microbiologia)
  • Roberto Sartori Filho (Produção Leiteira e Zootecnia / Produção Animal)
  • José Leonardo de Moraes Gonçalves (Engenharia Florestal / Silvicultura)
  • Gilberto José de Moraes (Entomologia)

CENA

  • Tsai Siu Mui (Microbiologia)
  • Lucas Willian Mendes (Microbiologia)
  • Carlos Clemente Cerri (Agronomia e Agricultura) (in memoriam)
  • Ernani Pinto Junior (Química Analítica)
  • Quirijn De Jong Van Lier (Agronomia e Agricultura)
  • Fabio Rodrigo Piovezani Rocha (Química Analítica)
  • Luciano Martins Verdade (Zoologia)

