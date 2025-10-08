Pesquisadores da ESALQ entram em ranking de melhores do mundo

Deste total, 21 nomes são do Campus USP Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que engloba a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) e o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena).

A Universidade Stanford divulgou o ranking internacional dos cientistas mais influentes do mundo. A lista, organizada pelo professor John P.A. Ioannidis, baseia-se em indicadores padronizados de citações. Na edição mais recente, a Universidade de São Paulo (USP) registrou a presença de 287 pesquisadores, marcando o terceiro aumento consecutivo na relação.

O resultado faz parte da oitava edição do Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, publicado em agosto de 2025. O banco de dados, disponível publicamente no repositório Elsevier (Mendeley Data Repository), reúne informações sobre pesquisadores de diversas partes do mundo. A metodologia de classificação foi descrita em artigos na revista PLOS Biology (2016, 2019 e 2020).

O critério principal para a classificação é o c-score, que prioriza o impacto medido por citações, em contraste com a produtividade bruta baseada apenas no número de artigos. O índice também ajusta a pontuação ao considerar o número de coautores e a posição do pesquisador na autoria de cada publicação (autor único, primeiro ou último autor).

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Representatividade Nacional e Estadual

Segundo o Jornal da USP, o Brasil teve 1.461 pesquisadores na lista, correspondendo a 0,6% do total global, e ocupando a 24ª posição mundial em 2024. O Estado de São Paulo concentrou cerca de 577 nomes, aproximadamente 40% do total nacional. Além da USP, outras instituições de São Paulo com destaque foram a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 106 nomes, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), com 80.