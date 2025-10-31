O disco reúne sonoridades diversas, resultado da formação erudita de Ramsés somada à sua aproximação com o jazz e com os ritmos da música brasileira, como forró, samba, frevo, maracatu e xote. “O piano é um instrumento que pode ser harmônico, melódico e percussivo ao mesmo tempo”, explica o artista, que buscou, em cada faixa, explorar essas funções de forma diferente conforme a formação dos arranjos. O álbum conta com a participação de Rafael Beibi (percussão), Daniel Zivko (guitarra) e Matheus Tagliatti (contrabaixo), e produção de Guegué Medeiros.

O pianista e compositor Ramsés Paraguassú, natural de Piracicaba, lançou nas plataformas digitais o álbum "Diferentes Pianos", primeiro trabalho autoral da carreira. O projeto, que conta com oito faixas instrumentais, foi financiado com recursos da Lei Aldir Blanc (Edital 04/2024) e marca um novo momento na trajetória do músico, que há anos se dedica à pesquisa e experimentação com o piano.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Ramsés contou que o álbum nasceu do desejo de registrar o resultado de anos de experiência e pesquisa, mas também da convivência com os músicos que participaram do projeto. “Sempre existe essa vontade de todo compositor de gravar o primeiro trabalho, e senti que estava pronto para registrar minhas composições. A inspiração também veio da relação pessoal e musical com os colegas que participaram do disco, que considero meus professores e irmãos musicais”, afirmou.

A partir dessa parceria, o músico começou a elaborar os arranjos, criando um diálogo entre o piano e os outros instrumentos. “Quis explorar os timbres e as cores gerados a partir da fusão desses instrumentos. Cada encontro exigiu de mim uma forma diferente de tocar, como se eu tivesse que descobrir novos pianos dentro de um só”, contou.

Unir o piano à riqueza rítmica brasileira, segundo Ramsés, foi um dos principais desafios do projeto. “A música brasileira é complexa e exige pesquisa cuidadosa, principalmente porque o piano não está na raiz dessas manifestações. Eu já vinha buscando uma forma mais rítmica e percussiva de tocar, o que ajudou muito. Além disso, todos os músicos do álbum compartilham essa paixão pelos ritmos do Brasil, e isso tornou o processo mais natural”, explicou.