O pianista e compositor Ramsés Paraguassú, natural de Piracicaba, lançou nas plataformas digitais o álbum "Diferentes Pianos", primeiro trabalho autoral da carreira. O projeto, que conta com oito faixas instrumentais, foi financiado com recursos da Lei Aldir Blanc (Edital 04/2024) e marca um novo momento na trajetória do músico, que há anos se dedica à pesquisa e experimentação com o piano.
O disco reúne sonoridades diversas, resultado da formação erudita de Ramsés somada à sua aproximação com o jazz e com os ritmos da música brasileira, como forró, samba, frevo, maracatu e xote. “O piano é um instrumento que pode ser harmônico, melódico e percussivo ao mesmo tempo”, explica o artista, que buscou, em cada faixa, explorar essas funções de forma diferente conforme a formação dos arranjos. O álbum conta com a participação de Rafael Beibi (percussão), Daniel Zivko (guitarra) e Matheus Tagliatti (contrabaixo), e produção de Guegué Medeiros.
Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Ramsés contou que o álbum nasceu do desejo de registrar o resultado de anos de experiência e pesquisa, mas também da convivência com os músicos que participaram do projeto. “Sempre existe essa vontade de todo compositor de gravar o primeiro trabalho, e senti que estava pronto para registrar minhas composições. A inspiração também veio da relação pessoal e musical com os colegas que participaram do disco, que considero meus professores e irmãos musicais”, afirmou.
A partir dessa parceria, o músico começou a elaborar os arranjos, criando um diálogo entre o piano e os outros instrumentos. “Quis explorar os timbres e as cores gerados a partir da fusão desses instrumentos. Cada encontro exigiu de mim uma forma diferente de tocar, como se eu tivesse que descobrir novos pianos dentro de um só”, contou.
Unir o piano à riqueza rítmica brasileira, segundo Ramsés, foi um dos principais desafios do projeto. “A música brasileira é complexa e exige pesquisa cuidadosa, principalmente porque o piano não está na raiz dessas manifestações. Eu já vinha buscando uma forma mais rítmica e percussiva de tocar, o que ajudou muito. Além disso, todos os músicos do álbum compartilham essa paixão pelos ritmos do Brasil, e isso tornou o processo mais natural”, explicou.
O pianista destacou ainda o papel do produtor Guegué Medeiros, importante nome da música instrumental brasileira. “O Guegué tem uma escuta muito apurada e uma vasta experiência com música popular brasileira. Ele conseguiu extrair o melhor de cada um de nós e dar unidade ao disco”, disse.
Piracicabano, Ramsés enxerga a cidade como parte fundamental de sua formação musical. “Temos aqui uma quantidade muito grande de músicos incríveis, especialmente na música instrumental, no jazz e na MPB. É uma cidade respeitada nesse meio, e isso nos estimula a crescer. Estar cercado de tanta referência faz com que o desenvolvimento aconteça de forma natural”, afirmou.
O álbum "Diferentes Pianos" foi lançado com um show no Armazém da Cultura Maria Dirce Camargo, na Estação da Paulista, no dia 10 de outubro. Agora, o artista planeja levar o repertório para o maior número possível de pessoas. “Ter o álbum disponível nas plataformas é maravilhoso, mas o palco é o espaço onde essa música realmente ganha vida. Quero levar ao público as mesmas sensações que tenho quando assisto a um show que me emociona”, concluiu Ramsés.
As faixas de "Diferentes Pianos" estão disponíveis nas principais plataformas digitais, e mais informações podem ser conferidas no Instagram do músico (@ramses.paraguassu).