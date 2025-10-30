Essa semana, Piracicaba ferve com eventos culturais que unem inovação e comunidade. Fique por dentro das principais atrações!
VEJA MAIS:
- Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba
- BikeCine chega a Piracicaba nesta quinta-feira (30); Veja
- Espetáculo “As Mil e Uma Noites” encanta Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
BikeCine – Exibição de curtas e Flow
Nesta quinta-feira (30), o Engenho Central em Piracicaba recebe o BikeCine, um cinema itinerante sustentável que une cultura, diversão e energia limpa gerada por pedaladas do público. As sessões gratuitas incluem curtas-metragens às 19h e o longa-metragem Flow às 20h, no pequeno pátio, com opção de transferência para o Galpão 9 em caso de chuva. Os ingressos podem ser reservados online pelo site do BikeCine ou retirados presencialmente uma hora antes, e o público pode assistir nas 150 cadeiras ou participar pedalando em 16 estações, incluindo bicicletas fixas, opções para levar a própria bike e pedal de mão acessível para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
O projeto transforma a energia cinética das pedaladas em eletricidade, consumindo cerca de 2500 watts por hora, com cada ciclista gerando em média 200 watts — um sinalizador mostra a carga em tempo real, incentivando revezamentos para manter o fluxo. Flow, animação letã vencedora do Oscar 2025 dirigida por Gints Zilbalodis, narra a jornada de um gato solitário em um mundo pós-apocalíptico inundado, perseguido por cães e forçado a sobreviver em um barco com outros animais, enfrentando desafios de adaptação. Viabilizado pela Lei Rouanet, o evento tem patrocínio da Mirante e Instituto Aegea, apoio da Prefeitura de Piracicaba e realização do BikeCine, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Lançamento do livro de estreia de Ricardo Caruso
Nesta sexta-feira (31), o empresário, advogado e escritor Ricardo Caruso lança seu primeiro livro, “Crônicas Lapidadas: uma coletânea sobre gemas, ouro e o mundo em transformação”, das 18h às 21h, na Livraria Leitura do Shopping Piracicaba. Publicada pela Editora Nova Consciência, a obra de 240 páginas, com projeto gráfico ilustrado, reúne textos que exploram o universo das pedras preciosas, o mercado de joias e as transformações econômicas e culturais que envolvem esse setor milenar. Com linguagem leve e reflexiva, o autor aborda curiosidades sobre as origens e significados das gemas e o papel do ouro na economia global.
O lançamento em Piracicaba tem um valor simbólico para Caruso, herdeiro de uma tradicional família do ramo da joalheria, com mais de 90 anos de história na cidade. A noite promete celebrar a literatura, o legado familiar e o olhar contemporâneo do autor sobre um ofício que ajudou a moldar parte da identidade comercial e cultural piracicabana.
Show de Maurício Meirelles
Nesta sexta-feira (31), às 21h, o humorista Maurício Meirelles apresenta o espetáculo “Webbullyng” no Teatro Municipal Dr. Losso Neto, em Piracicaba. Os ingressos, com valores entre R$ 60 e R$ 140, estão disponíveis na bilheteria (Av. Independência, 277, Alto) e no site Ingresso Digital. Classificado para maiores de 14 anos, o show combina observações do cotidiano com o estilo provocativo e bem-humorado do comediante, que fala sobre temas como família, geracionais e o impacto das tecnologias na vida moderna.
Após a parte de stand-up, Meirelles apresenta seu famoso quadro “Webbullying Show”, em que convida um espectador a participar da brincadeira permitindo que ele explore suas redes sociais em tempo real — uma dinâmica que gera momentos hilários e imprevisíveis. Sucesso entre 2013 e 2019, o projeto acumula mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube e já foi destaque na TV, no programa Pânico na Band. A produção local é da Teatro GT.
Aniversário da Casa do Hip-Hop
A Casa do Hip Hop Piracicaba celebra seus 23 anos com uma programação intensa que une arte, cultura e comunidade. No sábado (1), as atividades começam cedo com o mutirão da horta comunitária, oficina de manutenção de ferramentas e diversas oficinas criativas, como origami, fotografia e DJ. Também haverá encontro de grafiteiros com pintura do muro, feira Quebrada Criativa e almoço comunitário. À tarde, o evento “Salve das Mina” abre espaço para apresentações de ginástica infantil, slam, contação de histórias e atrações surpresas, além de workshop de Hip Hop, batalhas de dança e rima. O dia encerra com a inauguração da biblioteca e uma discotecagem especial.
No domingo (2), a festa continua com novas ações comunitárias e esportivas, incluindo integração de skate, campeonato de basquete e o tradicional almoço coletivo. A partir das 14h30, o público poderá curtir apresentações de grupos de K-pop, danças urbanas, dança afro, momento ballroom e desfile de moda Guetto Futurístico, seguidos por show do Muchichos, roda de samba e celebração de aniversário. A programação se encerra na quarta-feira (5), com uma Reunião Solene em homenagem ao Dia Municipal da Favela, às 19h, na Casa do Hip Hop, reafirmando o compromisso do espaço com a valorização da cultura periférica e da resistência. Mais informações no Instagram @casahiphoppiracicaba.
Lançamento Fentepira
Na próxima segunda-feira (3), às 20h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, a Cia. Teatral ENERGÓS apresentará gratuitamente a nova versão do espetáculo "LABIRINTHOS 2.5", que explora o mito do Minotauro. A apresentação marca o lançamento oficial do 20º Fentepira, onde serão anunciados os espetáculos selecionados para 2025, as equipes envolvidas e a data de abertura do festival. A sessão contará com intérprete de Libras e um bate-papo com a Cia após o espetáculo.
A Cia. Teatral ENERGÓS se dedica à investigação das potencialidades do coro e ao treinamento corporal-vocal dos atores, focando no trágico e no mítico. Em 2025, "LABIRINTHOS 2.5" circulará por seis cidades do interior e litoral de São Paulo, com apoio do Fomento CultSP, além de uma curta temporada na capital paulista. Ingressos gratuitos podem ser retirados via Sympla ou na bilheteria, a partir de uma hora antes do início.
Concerto na ESALQ
Na próxima terça-feira (4), o Salão Nobre da Esalq/USP em Piracicaba será palco do concerto "O Divino na Esalq – 2025", uma celebração que une fé, arte e cultura popular em homenagem ao Divino Espírito Santo. O evento gratuito, promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq, contará com apresentações do Coral Luiz de Queiroz, Grupo Vocal Luiz de Queiroz, e do Grupo de Danças Folclóricas, além de modas de viola executadas pelo professor Antonio José Homsi Goulart. A maestrina Cíntia Pinotti destaca que o concerto busca mostrar o Divino presente na natureza, regionalidade e tradições, inspirado em uma obra de arte da professora Sonia Maria De Stefano Piedade.
O programa inclui uma variedade de músicas sacras, populares e folclóricas, além de danças tradicionais e projeções de trechos do filme "Estágio Terminal" e imagens da Festa do Divino de 2023. Com capacidade limitada a 300 pessoas, o concerto pretende emocionar o público ao reafirmar a tradição cultural e espiritual de Piracicaba, unindo gerações através da arte. A apresentação é mais do que um espetáculo musical, é uma expressão viva da devoção e identidade piracicabana.
Espetáculo “As Mil e Uma Noites”
Piracicaba se prepara para uma noite mágica com o 22º Espetáculo de Dança do Espaço Ventre Vida, que trará o tema "As Mil e Uma Noites" no dia 7 de novembro (sexta-feira), às 20h, no Teatro Municipal Erotides de Campos. Inspirado na lenda de Sherazade, o espetáculo reúne cerca de 50 bailarinos, entre crianças e adultos, apresentando 16 coreografias inéditas. A direção geral e artística é de Fernanda Marina Everaldo, com participação especial dos bailarinos internacionais Tarik e Julli Canoli.
Os ingressos estão disponíveis por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada e antecipado), sendo que assinantes do Jornal de Piracicaba têm direito à meia-entrada, mediante apresentação da carteirinha de associado. O evento, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Ação Cultural e patrocínio de empresas locais, é o ponto alto do calendário artístico do Espaço Ventre Vida, que oferece aulas de diversas modalidades de dança e celebra a diversidade da expressão corporal.
SESI Piracicaba
O Núcleo de Música do SESI Piracicaba apresenta o projeto "Cordas Friccionadas", com foco no aprendizado de instrumentos como violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico. As apresentações acontecem na sexta-feira (31) às 19:30 e sábado (1º) às 19:00, com músicas didáticas que visam o desenvolvimento pessoal e estético dos alunos. Os cursos são gratuitos, não profissionalizantes e destinados a pessoas a partir de sete anos, promovendo a música de forma interativa e lúdica.
Os alunos do Núcleo de Música são orientados pelos professores João Bosco de Oliveira e Roberto Bueno Dias. O projeto busca formar cidadãos mais ativos e críticos em seu contexto social, refletindo o compromisso do SESI-SP com a educação musical. As aulas ocorrem em diversas unidades do SESI-SP, incluindo Piracicaba, e os ingressos para as apresentações podem ser reservados pelo portal Sesi Eventos.
SESC Piracicaba
Meninos – Espetáculo Teatral
Na quinta-feira (30), às 20h, o Sesc Piracicaba apresenta o espetáculo "Meninos", que reflete sobre a masculinidade contemporânea em três atos, abordando fraturas e possibilidades de reinvenção nas relações familiares. Inspirado no ensaio de bell hooks, o espetáculo explora afeto e ausência, com ingressos disponíveis na bilheteria e online.
Eu Não Sou Daqui – Dança
Na sexta-feira (31), às 20h, Carolina Moya apresenta "Eu Não Sou Daqui", uma dança que investiga poeticamente a condição de estrangeira nas tradições de flamenco e danças brasileiras. O espetáculo, com tradução em Libras, oferece ingressos na bilheteria e online.
Divertilendas – Espetáculo Infantil
No sábado (1º), às 16h, a Cia. Turma do Zé traz "Divertilendas", um teatro infantil que resgata o folclore paulista e promove a interação familiar longe das telas digitais. A entrada é gratuita para crianças até 12 anos, com ingressos disponíveis na bilheteria ou online.
Última Rodada – Exibição de Filme
No domingo (2), às 16h, o Sesc Piracicaba exibe o filme "Última Rodada", um drama de 100 minutos que narra a jornada de dois cinquentões em busca da última saideira, encontrando um jovem estudante de arquitetura que transforma suas visões de vida. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes.
Antes da Revolução – Exibição de Filme
Na terça-feira (4), às 19h30, o Sesc Piracicaba apresenta "Antes da Revolução", um filme de 116 minutos que explora os dilemas existenciais e ideológicos de um jovem burguês marxista. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão.
Para conferir outros eventos, acesse a programação completa no site do Sesc Piracicaba.