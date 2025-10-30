Nesta quinta-feira (30), o Engenho Central em Piracicaba recebe o BikeCine, um cinema itinerante sustentável que une cultura, diversão e energia limpa gerada por pedaladas do público. As sessões gratuitas incluem curtas-metragens às 19h e o longa-metragem Flow às 20h, no pequeno pátio, com opção de transferência para o Galpão 9 em caso de chuva. Os ingressos podem ser reservados online pelo site do BikeCine ou retirados presencialmente uma hora antes, e o público pode assistir nas 150 cadeiras ou participar pedalando em 16 estações, incluindo bicicletas fixas, opções para levar a própria bike e pedal de mão acessível para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O projeto transforma a energia cinética das pedaladas em eletricidade, consumindo cerca de 2500 watts por hora, com cada ciclista gerando em média 200 watts — um sinalizador mostra a carga em tempo real, incentivando revezamentos para manter o fluxo. Flow, animação letã vencedora do Oscar 2025 dirigida por Gints Zilbalodis, narra a jornada de um gato solitário em um mundo pós-apocalíptico inundado, perseguido por cães e forçado a sobreviver em um barco com outros animais, enfrentando desafios de adaptação. Viabilizado pela Lei Rouanet, o evento tem patrocínio da Mirante e Instituto Aegea, apoio da Prefeitura de Piracicaba e realização do BikeCine, Ministério da Cultura e Governo Federal.