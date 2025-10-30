Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
VEJA MAIS:
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
ENTERRE SEUS MORTOS
Em uma cidade fictícia peculiar, o removedor de animais mortos Edgar, taciturno, trabalha com o ex-padre Tomás e sua namorada Nete, que coordena ocorrências de atropelamentos. A rotina é quebrada quando Edgar viola regras do emprego, desencadeando caos e sinais apocalípticos na vida dele e da comunidade.
SPRINGSTEEN: SALVE-ME DO DESCONHECIDO
A cinebiografia musical segue a criação de um álbum cru e pessoal de uma lenda do rock, gravado em cassete no quarto de sua casa em Nova Jersey, enquanto ele enfrenta pressões do sucesso e fantasmas do passado, marcando um ponto de virada em sua carreira.
TUBARÃO (Relançamento)
Em uma pequena cidade costeira, um ataque brutal de um tubarão-branco gigante a banhistas transforma a praia em zona de terror, atraindo turistas para o perigo. Apesar da tentativa do prefeito de encobrir os fatos, o xerife local recruta um ictiologista e um pescador experiente para caçar o predador, mas a missão se revela muito mais perigosa do que o esperado.
BOM MENINO
Após se mudarem para uma casa herdada e cercada por lendas sombrias, um cão percebe presenças malignas que passam a dominar seu dono, e precisa enfrentar o sobrenatural para protegê-lo.
TERROR EM SHELBY OAKS
A história segue Mia, uma mulher em busca da irmã desaparecida, uma influenciadora que sumiu sem deixar rastros. Anos depois, uma fita misteriosa reacende as esperanças de encontrá-la, levando Mia a uma investigação sombria que a envolve em eventos sobrenaturais e revelações perturbadoras.
A NOIVA CADÁVER (Relançamento)
Em um vilarejo europeu do século XIX, o jovem Victor acidentalmente se casa com uma noiva cadáver, que o leva para a vibrante Terra dos Mortos. Desejando desfazer o erro para se unir à sua noiva viva, ele descobre que o mundo dos mortos é mais animado e acolhedor do que a rígida sociedade vitoriana de sua origem.
O NATAL DA PATRULHA CANINA
Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.
SEGUEM EM CARTAZ
Se Não Fosse Você; Chainsaw Man – O filme: O Arco da Reze; Maurício de Souza – O Filme; Frankie e os Monstros; Tron: Ares; A Casa Mágica da Gabby – O Filme; Eu e Meu Avô Nihonjin; Bia Mais Um.
FILMES EM PRÉ-ESTREIA
O Agente Secreto (estreia em 06/11); Wicked: Parte 2 (estreia em 19/11); Guerreiras do K-Pop: Para Cantar Junto (estreia em 31/10); J-Hope Tour “Hope On The Stage – The Movie” (estreia em 03/11); Tubarão – Relançamento (estreia em 30/10); De Volta Para o futuro – Relançamento (estreia em 05/11); Twice: One In A Million (estreia em 06/11); Predador: Terras Selvagens (estreia em 06/11); Harry Potter e o Cálice de Fogo – Relançamento (estreia em 15/11).