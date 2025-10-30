Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba .

Em uma cidade fictícia peculiar, o removedor de animais mortos Edgar, taciturno, trabalha com o ex-padre Tomás e sua namorada Nete, que coordena ocorrências de atropelamentos. A rotina é quebrada quando Edgar viola regras do emprego, desencadeando caos e sinais apocalípticos na vida dele e da comunidade.

SPRINGSTEEN: SALVE-ME DO DESCONHECIDO

A cinebiografia musical segue a criação de um álbum cru e pessoal de uma lenda do rock, gravado em cassete no quarto de sua casa em Nova Jersey, enquanto ele enfrenta pressões do sucesso e fantasmas do passado, marcando um ponto de virada em sua carreira.