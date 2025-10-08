Piracicabano lança álbum que mostra versatilidade do piano

O pianista e compositor piracicabano Ramsés Paraguassú apresenta nesta sexta-feira (10), às 20h, o show de pré-lançamento de seu álbum autoral Diferentes Pianos, no Armazém da Cultura Maria Dirce Camargo (Estação da Paulista). A entrada é gratuita. Financiado pela Lei Aldir Blanc (Edital 04/2024), o disco chega às plataformas digitais em 27 de outubro e reúne oito composições instrumentais que transitam entre referências do piano clássico, o improviso do jazz e a riqueza rítmica da música brasileira.
Formado em piano erudito, Ramsés trabalha no projeto a ideia de aproximar o instrumento de repertórios em que tradicionalmente ele não é protagonista, como forró, samba, frevo, maracatu e xote. No registro, o piano assume funções múltiplas — melódica, harmônica e percussiva — dependendo da formação: há faixas em duo, trios e dois registros de quarteto, além de peças solo que exigem do intérprete o papel simultâneo de melodista e percussionista.
A produção de Guegué Medeiros reuniu o quarteto que acompanha Ramsés em diferentes combinações: Rafael Beibi (percussão), Daniel Zivko (guitarra) e Matheus Tagliatti (contrabaixo). O álbum explora diálogos variados — do duo piano-contrabaixo, em que o baixo ocupa a região grave, aos arranjos com guitarra e percussão, nos quais o piano alterna entre acompanhamento e solo — buscando ampliar a paleta sonora do instrumento no contexto popular e de câmara.
Diferentes Pianos surge como proposta de ampliar o público do piano ao inseri-lo em grooves e timbres familiares ao ouvinte brasileiro, sem abrir mão da elegância da escrita e da liberdade do improviso. O lançamento promete mostrar como o instrumento pode dialogar com diferentes formações e estilos, ao mesmo tempo em que revela a versatilidade técnica e expressiva do autor.
SERVIÇO
Pré-lançamento do álbum "Diferentes Pianos" — Ramsés Paraguassú. Data: sexta-feira, 10 de outubro. Horário: 20h. Local: Armazém da Cultura Maria Dirce Camargo (Estação da Paulista), Piracicaba (SP). Entrada: gratuita. Álbum nas plataformas digitais em 27 de outubro. Projeto financiado pela Lei Aldir Blanc (Edital 04/2024).