Piracicabano lança álbum que mostra versatilidade do piano

O pianista e compositor piracicabano Ramsés Paraguassú apresenta nesta sexta-feira (10), às 20h, o show de pré-lançamento de seu álbum autoral Diferentes Pianos, no Armazém da Cultura Maria Dirce Camargo (Estação da Paulista). A entrada é gratuita. Financiado pela Lei Aldir Blanc (Edital 04/2024), o disco chega às plataformas digitais em 27 de outubro e reúne oito composições instrumentais que transitam entre referências do piano clássico, o improviso do jazz e a riqueza rítmica da música brasileira.

VEJA MAIS:

Formado em piano erudito, Ramsés trabalha no projeto a ideia de aproximar o instrumento de repertórios em que tradicionalmente ele não é protagonista, como forró, samba, frevo, maracatu e xote. No registro, o piano assume funções múltiplas — melódica, harmônica e percussiva — dependendo da formação: há faixas em duo, trios e dois registros de quarteto, além de peças solo que exigem do intérprete o papel simultâneo de melodista e percussionista.