'Facistinha'; Influencer Esquerdogata é presa após insultar PM

Aline Bardy, mais conhecida nas redes sociais como Esquerdogata, foi detida no sábado (25), apresentando sinais de embriaguez, condição posteriormente admitida pela própria. Após a detenção, ela teria proferido ofensas e desacato contra os policiais, utilizando frases de cunho preconceituoso que mencionavam salário e status socioeconômico.

O motivo da detenção teria sido uma suposta injúria racial contra um dos policiais, com a frase “Um preto querendo foder outro preto”, referindo-se à abordagem de um homem negro, conforme consta em relatório da PM. A declaração teria ocorrido após a influenciadora se aproximar dos policiais que finalizavam uma fiscalização na rua próxima ao bar onde ela estava.

A influenciadora, comunicou, por meio de sua defesa, a intenção de buscar o policial militar a quem dirigiu ofensas de natureza racial, econômica e cultural, com o propósito de apresentar desculpas pessoalmente. O incidente de desacato foi registrado em vídeo pelos policiais militares que realizaram a abordagem.