Professora mata namorado com tesouradas e enterra no quintal

O clima ficou pesado nesta sexta-feira (24), quando a polícia prendeu Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, professora de estética, acusada de matar o namorado Alex Sandro Rocha e enterrar o corpo no quintal de casa, no bairro El Dourado em Bebedouro, a 249 km de Piracicaba.
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Jussara confessou o crime. Ela contou que discutiu com o companheiro entre terça e quarta-feira, pegou uma tesoura “para se defender” e acabou golpeando o homem várias vezes no peito. Depois, em completo desespero, teria pedido ajuda de um filho e contratado um homem para cavar o buraco onde escondeu o corpo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado após uma denúncia anônima e localizou o cadáver enterrado nos fundos da casa. Policiais e peritos trabalharam por horas no local, que virou ponto de curiosidade e choque entre vizinhos.
Mas o caso não para por aí. A polícia descobriu que Jussara já era viúva desde janeiro, quando o marido dela foi achado morto dentro da piscina da residência. Na época, a morte foi tratada como acidente — agora, com o novo homicídio, a suspeita é de que ele também possa ter sido assassinado.
A mulher está presa e deve responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que promete ir a fundo pra esclarecer até onde vai essa história.