Homem quebra móveis e soca cabeça de mulher em Piracicaba

A equipe foi acionada por volta das 19h53 para atender uma denúncia de agressão. Ao chegar na rua das Seringueiras, 777, a vítima relatou que seu companheiro havia destruído todos os móveis da casa e a agredido com socos na cabeça, além de ameaçá-la de morte.

Uma grave ocorrência de violência doméstica terminou com um homem preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (25), no bairro Bosques do Lenheiro em Piracicaba.

Durante a tentativa de prisão, o agressor reagiu e partiu para cima dos policiais, que precisaram usar força proporcional para contê-lo. Um soco foi desferido para que ele fosse dominado e levado sob custódia.

Após o atendimento, o homem foi conduzido ao Pronto-Socorro Vila Resende, recebeu atendimento médico e em seguida foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. Ele permanece detido à disposição da Justiça.

A vítima passa bem e foi assistida pelas equipes de apoio da Polícia Militar durante toda a ocorrência.