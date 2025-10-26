Homem quebra móveis e soca cabeça de mulher em Piracicaba

Uma grave ocorrência de violência doméstica terminou com um homem preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (25), no bairro Bosques do Lenheiro em Piracicaba.
A equipe foi acionada por volta das 19h53 para atender uma denúncia de agressão. Ao chegar na rua das Seringueiras, 777, a vítima relatou que seu companheiro havia destruído todos os móveis da casa e a agredido com socos na cabeça, além de ameaçá-la de morte.
Durante a tentativa de prisão, o agressor reagiu e partiu para cima dos policiais, que precisaram usar força proporcional para contê-lo. Um soco foi desferido para que ele fosse dominado e levado sob custódia.
Após o atendimento, o homem foi conduzido ao Pronto-Socorro Vila Resende, recebeu atendimento médico e em seguida foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. Ele permanece detido à disposição da Justiça.
A vítima passa bem e foi assistida pelas equipes de apoio da Polícia Militar durante toda a ocorrência.
Atenderam a ocorrência, a VTR I - 10509, dos SDPM Toledo e Luan, com apoio da CGP5-Vtr 22-1253, do 2º Sgt PM Horiguchi e SD PM Henrique, além da VTRI - 10515, com Cb PM Silva Tores e SdPM Danilo Moura.