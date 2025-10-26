26 de outubro de 2025
Homem quebra móveis e soca cabeça de mulher em Piracicaba

Além de destruir a casa, o homem enfurecido agrediu e ameaçou a mulher.
 Uma grave ocorrência de violência doméstica terminou com um homem preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (25), no bairro Bosques do Lenheiro em Piracicaba.

A equipe foi acionada por volta das 19h53 para atender uma denúncia de agressão. Ao chegar na rua das Seringueiras, 777, a vítima relatou que seu companheiro havia destruído todos os móveis da casa e a agredido com socos na cabeça, além de ameaçá-la de morte.

Durante a tentativa de prisão, o agressor reagiu e partiu para cima dos policiais, que precisaram usar força proporcional para contê-lo. Um soco foi desferido para que ele fosse dominado e levado sob custódia.

Após o atendimento, o homem foi conduzido ao Pronto-Socorro Vila Resende, recebeu atendimento médico e em seguida foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. Ele permanece detido à disposição da Justiça.

A vítima passa bem e foi assistida pelas equipes de apoio da Polícia Militar durante toda a ocorrência.

Atenderam a ocorrência, a VTR I - 10509, dos SDPM Toledo e Luan, com apoio da CGP5-Vtr 22-1253, do 2º Sgt PM Horiguchi e SD PM Henrique, além da VTRI - 10515, com Cb PM Silva Tores e SdPM Danilo Moura.

