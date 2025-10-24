Mãe de aluno agredido em escola em Piracicaba pede Justiça

A secretaria destacou ainda que o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) acompanha o caso e vai intensificar ações de conscientização sobre cultura de paz na unidade.

A nota reforça que a escola e a Unidade Regional de Ensino (URE) de Piracicaba repudiam qualquer forma de violência ou bullying dentro ou fora do ambiente escolar.

O advogado da família, Francys Almeida, afirmou que está tomando todas as medidas legais para responsabilizar os envolvidos. Segundo ele, a agressão teria sido facilitada pela ausência de segurança adequada e pela negligência do Estado, que tem o dever de garantir um ambiente escolar seguro e saudável. Almeida ainda criticou a gestão estadual: “Se o governo estivesse mais comprometido com a proteção de alunos e professores, o Estado de São Paulo estaria vivendo uma verdadeira revolução na educação pública baseada em respeito, disciplina e segurança”. O advogado destacou que o caso envolve um menor de idade agredido após um desentendimento em sala de aula, e espera que este episódio sirva como um marco para mudanças que evitem que outras crianças, professores ou famílias passem por situações semelhantes.