Mãe de aluno agredido em escola em Piracicaba pede Justiça

Um estudante de 12 anos foi agredido por outro aluno na Escola Estadual Carolina Mendes Thame, localizada no bairro São Francisco, em Piracicaba. O episódio ocorreu no dia 14 de outubro e as imagens das agressões, divulgadas nas redes sociais, geraram grande indignação e revolta na comunidade. Mesmo com as graves agressões, nenhum profissional chegou rapidamente na sala de aula para intervir. O JP ouviu a mãe da criança.
Segundo relatos, a família só tomou conhecimento da agressão ao ver as imagens online, e o menino ainda apresenta ferimentos decorrentes do ataque. A mãe acionou a polícia e solicitou a transferência do filho para outra unidade escolar, diante das agressões recorrentes. O aluno agressor, descrito como de maior porte físico e praticante de artes marciais, foi suspenso temporariamente, enquanto a investigação sobre o caso segue em andamento.
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que a direção da escola adotou todas as medidas assim que soube do ocorrido. Os responsáveis pelos estudantes foram convocados e orientados sobre a conduta dos alunos, um boletim de ocorrência foi registrado e o Conselho Tutelar foi notificado. Além disso, a Seduc afirmou que, a pedido da mãe, o estudante agredido foi transferido para outra escola e que ele e a equipe escolar receberão acompanhamento de um profissional do programa Psicólogos nas Escolas.
A secretaria destacou ainda que o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) acompanha o caso e vai intensificar ações de conscientização sobre cultura de paz na unidade.
A nota reforça que a escola e a Unidade Regional de Ensino (URE) de Piracicaba repudiam qualquer forma de violência ou bullying dentro ou fora do ambiente escolar.
O advogado da família, Francys Almeida, afirmou que está tomando todas as medidas legais para responsabilizar os envolvidos. Segundo ele, a agressão teria sido facilitada pela ausência de segurança adequada e pela negligência do Estado, que tem o dever de garantir um ambiente escolar seguro e saudável. Almeida ainda criticou a gestão estadual: “Se o governo estivesse mais comprometido com a proteção de alunos e professores, o Estado de São Paulo estaria vivendo uma verdadeira revolução na educação pública baseada em respeito, disciplina e segurança”. O advogado destacou que o caso envolve um menor de idade agredido após um desentendimento em sala de aula, e espera que este episódio sirva como um marco para mudanças que evitem que outras crianças, professores ou famílias passem por situações semelhantes.