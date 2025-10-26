26 de outubro de 2025
26 de outubro de 2025

Atendimento domiciliar revoluciona mercado pet

Por Da Redacao
| Tempo de leitura: 4 min
O atendimento a domicílio para os animais de estimação tem se tornado uma opção que vem agradando os tutores - e também os pets. Além da comodidade, o ambiente doméstico torna o atendimento menos estressante para os animais.

Os tutores economizam tempo e recebem atendimento no conforto de casa. E o veterinário consegue observar o pet em seu ambiente natural, obtendo informações valiosas sobre o seu comportamento e rotina.

O JP conversa hoje com Julia Flórios, médica veterinária especializada nesta área.

1- Há quanto tempo é médica veterinária em Piracicaba e pratica o atendimento domiciliar aos tutores de pet?

Iniciei meus atendimentos em domicilio em 2012, na época era responsável técnica e veterinária de uma ONG em Piracicaba e com isso muitas pessoas me procurava pra atender em locais mais remotos

2- Muitos tutores relatam que seus pets ficam extremamente estressados ao ir à clínica. Como o ambiente familiar ajuda a reduzir a ansiedade do animal durante uma consulta, e isso facilita um diagnóstico mais preciso?

Para pets resistentes a ir a clinica, o atendimento domiciliar realmente é uma ótima opção. No seu ambiente o pet se sente mais seguro e a consulta acaba sendo mais natural.

Conciliamos carinho com brincadeiras e dessa forma, mesmo que mais demorado, conseguimos fazer o exame físico. Claro que nao é uma regra e pets mais reativos, por exemplo, precisamos de contenção adequada. Mas no geral a consulta é mais tranquila e conseguimos avaliar muito bem o pet


3- Estar na casa do animal permite que a senhora observe comportamentos que ele talvez não manifeste em um ambiente estranho. Isso já a ajudou a identificar problemas que poderiam passar despercebidos em uma consulta convencional?

Sim, é muito importante observar o pet no seu ambiente! O atendimento em domicílio nos proporciona isso, por isso é mais demorado também. Muitas vezes diagnosticamos além da queixa principal,  outras questões que o tutor não identificou

4- Quais são as três precauções mais importantes que todo tutor de cães e gatos deveria ter em casa para garantir a saúde e segurança do seu pet?

As exigências básicas para garantir o bem estar do seu pet são chamadas de 5 liberdades do bem estar animal. Dentre as 5, podemos citar 3 importantes : acesso a alimentos de qualidade, água e abrigo do frio e do calor;  ter espaço para poder manifestar seus comportamentos típicos da espécie ; não ser expostos a situações estressantes sem necessidade. São condições básicas mas que infelizmente muitos pets ainda desconhecem. Essas precauções ajudam o pet a ter mais qualidade de vida e longevidade

5- Quais sinais de «alerta» (comportamento ou sintomas físicos) que indicam a necessidade imediata de chamar um veterinário?

A apatia é o primeiro sinal de alerta Se seu pet não esta interagindo como interage habitualmente, fique de olho. Outros sinais como : perda de apetite, muito sono, vômitos, diarreia também são sinais de que seu pet precisa da visita do veterinário

6- Além das vacinas anuais, que outros cuidados de rotina – como check-ups específicos ou cuidados odontológicos – a senhora considera essenciais para a longevidade e qualidade de vida de cães e gatos?

A prevenção é o melhor tratamento! Além das vacinas anuais, sempre sugerimos check-ups que incluem: Exames de sangue e de imagem e avaliações específicas,  como a saúde oral por exemplo que esta relacionada a saúde cardíaca. Pra facilitar pro tutor, criamos pacotes preventivos de acordo com a espécie e condições dos pets , para que ele tenha suporte o ano todo.

7- Muitas pessoas não sabem, mas plantas ornamentais comuns e alguns alimentos podem ser tóxicos. Quais são os maiores vilões domésticos que a senhora encontra nas 
casas e que todo tutor deveria eliminar ou manter longe do alcance?

Dentre os maiores vilões, os chocolates e coqueiro tipo Cica  (Cycas revoluteo) são as principais causas de intoxicação. Também temos muitos casos de intoxicação por produtos de limpeza e produtos aerossóis

8- Quando as pulgas dos animais sai fora do controle e invade o espaço da casa, o que se deve fazer? Como se deve evitar que as pulas se alastrem pelo ambiente domiciliar?

A infestação por pulgas é um problema grave. Deve-se considerar o local para que seja feito o controle adequado. Em espaços abertos com terra e grama, podemos fazer uso de "vassoura de fogo" como nas granjas,  além de produtos químicos através de pulverizadores (lembrado que o pet nao pode estar no mesmo ambiente)

Para os pets, os produtos mais indicados são os tópicos ou orais que permanecem no organismo do pet por semanas, quebrando o ciclo reprodutivo da pulga

9- Por fim, como o atendimento em casa impacta o seu relacionamento e o vínculo de confiança com os pets e suas famílias?

Eu particularmente amo atender em domicílio! Sou, na maioria das vezes recebida com muito carinho, café e prosa. Minhas consultas são mais demoradas porque além do atendimento ao pet, sempre troco ideias com os tutores sobre outros assuntos e isso nos aproxima e faz com que a relação veterinária -tutor acabe sendo de amizade também.

