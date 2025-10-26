Atendimento domiciliar revoluciona mercado pet

2- Muitos tutores relatam que seus pets ficam extremamente estressados ao ir à clínica. Como o ambiente familiar ajuda a reduzir a ansiedade do animal durante uma consulta, e isso facilita um diagnóstico mais preciso?

Para pets resistentes a ir a clinica, o atendimento domiciliar realmente é uma ótima opção. No seu ambiente o pet se sente mais seguro e a consulta acaba sendo mais natural.

Conciliamos carinho com brincadeiras e dessa forma, mesmo que mais demorado, conseguimos fazer o exame físico. Claro que nao é uma regra e pets mais reativos, por exemplo, precisamos de contenção adequada. Mas no geral a consulta é mais tranquila e conseguimos avaliar muito bem o pet