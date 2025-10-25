Salário de até R$9,7 mil: Veja os concursos abertos esta semana

Duas prefeituras no estado de São Paulo, Fartura e Salto de Pirapora, divulgaram editais de concursos públicos, totalizando 167 vagas imediatas para diversos níveis de escolaridade. Os salários iniciais alcançam até R$ 9.782,28, além de benefícios.

VEJA MAIS:



Prefeitura de Fartura (SP)

O concurso da Prefeitura de Fartura oferta 59 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. A organização é do Instituto IBEPP. Saiba mais no site da Prefeitura