25 de outubro de 2025
OPORTUNIDADES

Salário de até R$9,7 mil: Veja os concursos abertos esta semana

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Freepik
Duas prefeituras do interior de São Paulo abriram novos concursos
Duas prefeituras do interior de São Paulo abriram novos concursos

Duas prefeituras no estado de São Paulo, Fartura e Salto de Pirapora, divulgaram editais de concursos públicos, totalizando 167 vagas imediatas para diversos níveis de escolaridade. Os salários iniciais alcançam até R$ 9.782,28, além de benefícios.

VEJA MAIS:

Prefeitura de Fartura (SP)

O concurso da Prefeitura de Fartura oferta 59 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. A organização é do Instituto IBEPP. Saiba mais no site da Prefeitura

Vagas: 59

Escolaridade: Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

Salários: Até R$ 9.782,28 (para Dentista Clínico Geral – 40h).

Cargos em destaque: Dentista, Médico (diversas especialidades), Farmacêutico, Procurador Municipal, Auxiliar de Farmácia, Condutor Socorrista, Agente Operacional e Pedreiro. Os aprovados terão direito a vale-alimentação de R$ 440,00.

Inscrições: De 21 de outubro a 27 de novembro de 2025.

Taxas: Variam de R$ 31,80 a R$ 70,80.

Prova objetiva: Prevista para 25 de janeiro de 2026.

Etapas adicionais: Haverá prova prática para Condutor Socorrista e Operador de Máquinas, Teste de Aptidão Física (TAF) para Agente de Limpeza Pública e Agente Operacional, e Avaliação Psicológica para Cuidador Social, a serem realizadas em 1º de março de 2026.

Prefeitura de Salto de Pirapora (SP)

A Prefeitura de Salto de Pirapora, na Região Metropolitana de Sorocaba, abriu dois editais com 108 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. A SHDias Consultoria e Assessoria é a banca organizadora. Saiba mais no site da Prefeitura

  • Vagas: 108 imediatas, mais cadastro reserva.
  • Escolaridade: Todos os níveis.
  • Salários: De R$ 2.124,41 a R$ 8.920,09.
  • Cargos em destaque: Auxiliar de Desenvolvimento Escolar, Guarda Civil Municipal, Enfermeiro, Professor, Médico Veterinário e Assistente Social.
  • Benefícios: Incluem cartão-alimentação de R$ 675, abono mensal de R$ 55, plano odontológico e vale-transporte.
  • Inscrições: Até as 17h de 10 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet.
  • Taxas: De R$ 35,50 a R$ 70,50.
  • Prova objetiva: Prevista para 25 de janeiro de 2026.

Os candidatos interessados em ambos os concursos devem consultar os respectivos editais completos, disponíveis nos sites das bancas organizadoras, para verificar todos os requisitos, cronogramas e conteúdos programáticos.

